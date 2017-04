Prima banka neplánuje z vlaňajšieho zisku vyplácať žiadne dividendy

dnes 10:46 -

Prima banka neplánuje z minuloročného zisku vyplácať žiadne dividendy. Ako ďalej vyplýva z návrhu na rozdelenie minuloročného zisku, ktorý banka zverejnila na svojej internetovej stránke, na účet hospodárskeho výsledku minulých období by malo smerovať 9,41 mil. eur. Zákonný prídel do rezervného fondu predstavuje sumu 1,05 mil. eur. Banka by o tom mala rozhodnúť na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 20. apríla tohto roka.

Prima banka dosiahla v minulom roku čistý zisk 10,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní ho viac ako zdvojnásobila z úrovne 5 mil. eur. Počas minulého roka hospodárske výsledky bánk na Slovensku skreslil jednorázový výnos súvisiaci s predajom akcií spoločnosti Visa Europe spoločnosti Visa Inc., avšak podľa vyjadrení spoločnosti by banka zaznamenala v minulom roku medziročný nárast zisku aj bez tohto vplyvu.

Ako banka informovala vo výročnej správe za minulý rok, v roku 2017 bude ešte v náročnejšom ekonomickom, legislatívnom a regulatórnom prostrední pokračovať v dlhodobej stratégii a ďalej investovať do rozvoja. Prioritou bude posilnenie v oblasti úverov, zameranie sa na ďalšie zvyšovanie kvality služieb klientom. Banka bude zároveň posilňovať svoje tímy.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku.