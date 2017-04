Orbánova kritika EÚ: Zastavme Brusel ešte neznamená Huxit

Zdroj: moneymag

Priamo o odchode z únie Budapešť zatiaľ nehovorí. Ak by však Maďarsku z bloku odišlo, stratilo by miliardy eur z rozpočtu EÚ. Patrí totiž ku krajinám, ktoré do únijného rozpočtu odvádza niekoľkokrát menšiu sumu, než ktorú z neho dostáva. Čísla z roku 2015 hovoria jasne. Maďarsko prispieva sumou 0,946 miliardy eur, teda asi 0,89 percentami maďarského hrubého národného dôchodku (HND). Dostáva ale 5,629 miliárd eur (5,32 percent HND). Tradične najväčšie množstvo prostriedkov do EÚ vloží Nemecko, ktoré samo pokrýva približne 20 percent príjmov. V závese za ním sa nachádza Francúzsko, Veľká Británia alebo Taliansko, ktoré spolu s Nemeckom financujú chod EÚ zhruba z 60 percent.

Hoci Maďarsko EÚ hlasno kritizuje, referendum o odchode z bloku po vzore Veľkej Británie sa v krajine zatiaľ neuskutočnilo. V roku 2015 však ultrapravicová opozičná strana Jobbik chcela vyvolať spoločenskú diskusiu o Európskej únii, ktorá by mala viesť k úprave základnej zmluvy Maďarska s úniou a zároveň plánovala iniciovať referendum s otázkou, akým spôsobom, a či vôbec, majú Maďari v únii zotrvať. To sa ale nestalo.





Jediné referendum, v ktorom sa Maďari zatiaľ mohli vyjadriť k EÚ, bolo hlasovanie o migračných kvótach, v nedeľu 2. októbra 2016. Vyšlo z iniciatívy súčasnej vlády Viktora Orbána kvôli vývoju migračnej krízy v Európe. Cieľom iniciátorov referenda bolo zabrániť zavedeniu opatrení Európskej komisie v ktorom chce automatické rozdeľovanie migrantov v Maďarsku. Keďže sa referenda zúčastnilo len 44 % oprávnených voličov, bolo vyhlásené za neplatné a pre maďarský parlament má teda iba odporúčací charakter. Aj napriek tomu sa ale v tomto ľudovom hlasovaní vyslovilo proti kvótam 3 362 224 voličov (98.1 %), čo je o zhruba 200 000 viac, než koľko občanov hlasovalo pre vstup Maďarska do Európskej únie v referende roku 2003.

Kvôli postoju nielen ku kvótam čelí Maďarsko zo strany EÚ ostrej kritike. Luxemburský minister zahraničia Jean Asselborn v septembri 2016 dokonca vyslovil návrh na vylúčenie Maďarska z EÚ. Budapešť si podľa Asselborna zaslúži vylúčiť kvôli podkopávaniu spoločných základných hodnôt, najmä pokiaľ ide o prístup k vojnovým utečencom. "Ľudia ako Orbán môžu za to, že Európska únia sa vo svete javí ako únia, ktorá si navonok osobuje obranu hodnôt, ale vnútri už nie je schopná tieto hodnoty dodržiavať. A to sa deje v krajine, z ktorej v roku 1956 utiekli státisíce ľudí pred Sovietmi do Európy," povedal vtedy Asselborn.



Maďarsko do Európskej únie vstúpilo v roku 2004, rovnako ako Slovensko, Česká republika, či Poľsko. Ešte pred vstupom prebehlo v krajine referendum, 12. apríla 2003 zahlasovalo 83,76 percent Maďarov pri účasti 45,6 percent, uvádza Euroskop. Do Schengenského priestoru potom krajina vstúpila v decembri 2007. V Európskom parlamente zasadá 21 maďarských poslancov, v Európskej komisii krajine zastupuje Tibor Navracsics, ktoré má na starosti vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.