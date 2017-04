Plynárenské firmy z Talianska, SR a Ukrajiny podpísali memorandum

dnes 16:31 -

Talianska spoločnosť Snam, slovenská spoločnosť Eustream a ukrajinské spoločnosti Naftogaz a Ukrtransgaz dnes podpísali memorandum o porozumení o spoločne vyhodnocovaných možnostiach spolupráce pri prevádzkovaní a rozvoji plynárenskej siete na Ukrajine. Informoval o tom Pavol Kubík, špecialista externej komunikácie a PR spoločnosti Eustream.

"Memorandum bolo podpísané v Ríme za prítomnosti európskeho komisára pre oblasť klímy a energetiky Miguela Ariasa Caneteho, talianskeho ministra hospodárskeho rozvoja Carla Calendu a ukrajinského ministra energetiky Igora Nasalika," spresnil Kubík.

Ďalej je memorandum, okrem iného, podľa neho zamerané na udržanie kvality prepravy zemného plynu na Ukrajine, v súlade so štandardmi európskeho trhu so zemným plynom, s cieľom zabezpečiť efektívnu a bezpečnú prevádzku ukrajinskej prepravnej siete, prístupnej na báze transparentného a nediskriminačného prístupu pre tretie strany (Third Party Acces) v súlade s príslušnou legislatívou.

Uviedol, že spoločnosti na základe podpísaného memoranda pripravia spoločný posudok prevádzky a rozvoja ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu s cieľom dosiahnuť, aby bol tento prepravný systém účinnejší, rozvinutejší a konkurencieschopnejší.

Zdôraznil, že Ukrajina implementuje plán oddelenia (unbundling) prevádzkovateľa prepravnej siete zemného plynu od spoločnosti Naftogaz a vyjadrila záujem o spoluprácu so skúsenými západnými prevádzkovateľmi prepravnej siete pri prevádzke národného prepravného systému v súlade s ukrajinským zákonom o trhu so zemným plynom.

Uvedené pomôže podľa Kubíka zvýšiť likviditu trhu so zemným plynom a bezpečnosť dodávok zemného plynu tak v Európskej únii, ako aj na Ukrajine, a to plne v súlade so stratégiou Európskej komisie v oblasti energetickej bezpečnosti.

Snam prevádzkuje najväčšiu a najdostupnejšiu prepravnú sieť v Európe (s celkovou dĺžkou viac ako 40.000 km), najväčšiu európsku skladovaciu infraštruktúru (19 miliárd m3) a jeden z prvých LNG terminálov vybudovaných v Európe.

Eustream vlastní a prevádzkuje jednu z najväčších prepravných sietí zemného plynu v EÚ. Základným poslaním spoločnosti Eustream je preprava zemného plynu na Slovensko a cez územie SR na európske trhy. Eustream je dlhodobým partnerom ukrajinskej prepravnej siete zemného plynu, ktorá je priamo prepojená v oboch smeroch so slovenskou sieťou.

Ukrtransgaz je prevádzkovateľom jedného z najrobustnejších plynárenských prepravných a skladovacích systémov na svete. Vstupná kapacita plynárenskej siete presahuje 302 miliárd m3/rok, výstupná kapacita v európskom smere je viac ako 151 miliárd m3/rok a skladovacia kapacita dosahuje 31 miliárd m3. Ukrajinská sieť je prepojená so systémami Ruska, Bieloruska, Poľska, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Moldavska.

Spoločnosť Naftogaz Ukrajiny je národným vertikálne integrovaným podnikom zaoberajúcim sa celým cyklom ropného a plynárenského priemyslu vrátane prieskumu, produkcie, prepravy, skladovania a dodávok zemného plynu a LPG pre zákazníkov. V roku 2016 dosiahla spoločnosť podiel na domácej produkcii zemného plynu vo výške 79 % celkovej ukrajinskej produkcie (15,9 miliardy m3 z 20,1 miliardy m3), zabezpečila 74 % importu (8,2 miliardy m3 z 11,1 miliardy m3) a prepravila do Európy 82 miliárd m3 zemného plynu. Spoločnosť Naftogaz je jediným akcionárom spoločnosti Ukrtransgaz.