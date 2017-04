Sberbank Slovensko vykázala vlani stratu takmer 37 mil. eur

dnes 12:31 -

Sberbank Slovensko vykázala v minulom roku stratu 36,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní ju ešte viac prehĺbila. V roku 2015 totiž vykázala stratu v objeme 19,4 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z informácií, ktoré banka zverejnila na svojej internetovej stránke, pod stratu sa podpísal výrazný pokles úrokových výnosov. Dôvodom boli nízke úrokové sadzby na trhu. Zároveň poklesol objem úverov a banka mala vyššiu potrebu tvorby opravných položiek na úvery.

Výsledok banky bol takisto ovplyvnený transakciami súvisiacimi s racionalizáciou banky po jej nadobudnutí novým akcionárom a prípravou na zlúčenie s Prima bankou. V tejto súvislosti banka zaúčtovala náklady na tvorbu opravnej položky na hmotný a nehmotný majetok, tvorbu reštrukturalizačnej rezervy a odúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky. Avšak ako banka uviedla, hospodárske výsledky sú v súlade s očakávaním nového manažmentu.

Zmenou vlastníka banky v druhej polovici minulého roka banka zmenila stratégiu. Vzhľadom na stratégiu postupného zlučovania s Prima bankou bolo kľúčovou úlohou retailového bankovníctva zachovať a stabilizovať klientov banky, depozitné a úverové portfólio, ktoré boli pod silným konkurenčným tlakom. Obzvlášť silný tlak bol podľa vyjadrení banky na portfólio hypotekárnych úverov, kde banka zaznamenala pokles.

Celková bilančná suma dosiahla na konci roka 1,55 mld. eur, čo predstavuje takmer 16-percentný pokles. Úvery poskytnuté klientom pred úpravou o opravné položky boli v sume 1,18 mld. eur pri znížení o 17 %. Pokles nastal tak v oblasti korporátneho, ako aj retailového bankovníctva. Vklady klientov medziročne poklesli o 145 mil. eur na takmer 1,3 mld. eur.

Sberbank Slovensko bola do Obchodného registra SR zapísaná koncom augusta 1991. Do konca októbra 2007 pôsobila na trhu ešte ako Ľudová banka, potom zmenila názov na Volksbank Slovensko, keď sa jej hlavným akcionárom stala rakúska spoločnosť Volksbank International. Avšak 15. februára 2012 sa 100-percentným akcionárom Volksbank International stala ruská banka Sberbank. Obchodné meno a značku banka na Slovensku zmenila 15. februára 2013. Sberbank Europe podpísala v decembri 2015 dohodu so skupinou Penta o predaji majoritného podielu v Sberbank Slovensko. V druhej polovici tohto roka sa Sberbank Slovensko zlúči s Prima bankou Slovensko.