Strach, nostalgia, lenivosť: Z akého dôvodu máte doma ešte staré koruny?

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:12 -

Nedávna analýza Bloomberg zistila, že viac ako 15 miliárd eur v starých menách čaká ešte v krajinách eurozóny na výmenu za jednotnú menu. Takmer polovica z týchto zaniknutých bankoviek a mincí, v hodnote asi 6,5 miliardy eur, je v rukách obyvateľstva ekonomického motora Európy. Vedie Nemecko, nasleduje Francúzsko a Španielsko. Všetci svorne držia svoju starú menu. Franky aj pesety za viac ako 1,5 miliardy eur.



Väčšina centrálnych bánk vypísala lehotu na výmenu starých bankoviek pri prechode na euro. Ak vám zostali napríklad franky, máte smolu. Termín pre výmenu starých bankoviek vypršal v roku 2012. Španieli si nechali omnoho dlhší čas, starú hotovosť dokážu za spoločnú menu vymeniť až do roku 2020. Nemci natoľko zbožňujú svoju niekdajšiu nemeckú marku, že aspoň pre túto chvíľu, ju budú zamienať do nekonečna. Podobne ako NBS-ka slovenské koruny. Ak teda aj po rokoch nájdete doma slovenské bankovky, v Národnej banke Slovenska vám ich vymenia za tých istých podmienok ako 1. januára 2009, to znamená prepočítané konverzným kurzom a bezplatne.





Koncom minulého roka bolo podľa údajov NBS na Slovensku v obehu 18,9 milióna kusov slovenských bankoviek v celkovej hodnote 2,2 miliardy korún, 73,7 milióna eur. Najviac v obehu zostali bankovky v hodnote 20 korún, ktorých bolo 10,07 milióna kusov, ďalej nasledovali bankovky v hodnote 100 korún, ktorých počet dosiahol 3,4 milióna kusov a bankoviek v hodnote 50 korún bolo v obehu 3,2 milióna kusov.

"Slovenské bankovky vymieňa NBS na všetkých svojich pracoviskách, možnosť výmeny slovenských mincí skončila 2. januára 2014," uviedla NBS.

Ak hľadáme dôvody, prečo ľudia zbierajú neplatnú hotovosť, nemali by sme zabúdať na zberateľské kolekcie. Niektorí nakupujú a predávajú nemecké marky kvôli ich obsahu striebra. Zriedkavé bankovky majú navyše ďaleko väčšiu cenu, než je oficiálny výmenný kurz (jedno euro = 1,95 marky). Za pamätnú päťmarkovku dnes dáte aj 100 eur.



Španieli predpokladajú, že až polovica ich pesiet nikdy nebude vymenená. Domnievajú sa, že buď skončili v rukách zberateľov, alebo opustili Španielsko vo vreckách miliónov turistov, ktorí navštívia krajinu každý rok. Podľa španielskej centrálnej banky je v obehu 864 miliónov eur v podobe starých bankoviek a 805 miliónov eur v minciach. Vlani banka vymenili 2,5 miliardy pesiet za 15 miliónov eur, asi 12 miliónov eur vyplatila za staré bankovky, zostatok tvorili mince. V krajine so značným podielom šedej ekonomiky znamenal príchod eura v roku 2002 určité komplikácie. Mnohým Španielom nestačilo šesť mesiacov na výmenu stoviek miliónov pesiet na eurá bez toho, aby vzbudili príliš veľa pozornosti.

Nemci sa predsa len od ostatných členov bloku líšia. Pre nich predstavujú peniaze prostriedok hrdosti a nostalgie. Stará mena, ktorá bola zavedený v západnom Nemecku v roku 1948, je charakteristickým znakom nemeckého povojnového rastu a predvídateľnejších čias. Hospodársky rozvrat zjednoteného Nemecka v roku 1990 nadobro poškvrnil zúfalú túžbu východných Nemcov po západnej marke. Vládna privatizačná agentúra Treuhand mala pomôcť pri privatizácii štátnych podnikov, ona rozhodovala kto dostane pomoc a kto nie. Vyhľadávala kupcov pre niektoré firmy a ignorovali ostatné. Mnohé ešte aj po 20 rokoch márne čakajú na hospodárskeho oživenie, ktoré sľobovala menová únia.

Euro nemalo vydarený štart v Nemecku v roku 1999. Mnoho nemeckých obchodov pri prechode z nemeckej marky zvýšilo ceny. Nová mena automaticky dostala prezývku "teuro", čo by sa dalo preložiť ako "drahé euro". Počas prvých mesiacov euro tiež prudko pokleslo voči americkému doláru, čo bolo ďalším sklamaním pre Nemcov, ktorí boli hrdí na silu nemeckej marky.



Obavy z dlhovej krízy v eurozóne podnietili Nemcov k myšlienke návratu k starej mene. V roku 2011, pre obavy z ekonomický kolapsu, bola za návrat nemeckej marky viac ako polovica všetkých Nemcov. Napriek tomu, že nemecký export ťažil zo slabšieho eura. Nemecká pravicová populistická strana Alternatíva pre Nemecko sa chopila týchto obáv na vrchole krízy naďalej šíri antieurópsku rétoriku o odchode zo spoločného ekonomického bloku. Tieto obavy sa ale časom stratili a Nemci, zdá sa, opäť ustúpili od myšlienky návratu. Držia rovnako euro, ako aj starú neplatnú menu.