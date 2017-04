Nemecku sa nepáči politika ECB, snaží sa ovplyvniť euro

Zdroj: CNBC

Prezident ECB Mario Draghi vo štvrtok ráno povedal, že súčasné nastavenie menovej politiky ECB je primerané a zatiaľ nie je priestor pre jeho uťahovanie. Euro oslabilo po tejto poznámke voči doláru. Prezident Bundesbank Jens Weidmann žiadal zoslabenie stimulu, ako povedal na konferencii v Nemecku, ECB by mala byť opatrná, aby jej politika nenarobila viac škody než úžitku. "Dokázal by som si predstaviť aj menej expanzívnu politiku," povedal.

Aj nemecký minister financií Wolfgang Schäuble sa zapojil do tejto debaty. Rovnako žiadal centrálnu banku, aby postupne opustila svoje voľné monetárne postoje. Kým nemeckí úradníci tvrdia, že negatívne sadzby a ultravoľná menová politika sú zraňujúce pre súvahy bánk, ECB tvrdí, že jej postoj je plne spojený s infláciou, a tá je ešte stále pod cieľom centrálnej banky.

Hoci sa inflácia v eurozóne vo februári vyšplhala na 2 percentá, čo je najvyššie ročné tempo od januára 2013, jadrová inflácia je stále nízka, na 0,9 percentách.





Volker Wieland, člen nemeckej rady ekonomických expertov pre televíziu CNBC povedal, že dúfa, že ECB začne brať "vážne" koniec stimulačného programu. "Myslím, že od roku 2013-14, sme zaznamenali stabilné zlepšenie rastu, rast bol asi 2 percentá, inflácia sa posunula hore pomerne rýchlo, keď sa pozriete na celkovú mieru a je naďalej v kladnom teritóriu, keď sa pozriete na kľúčové opatrenia, alebo keď sa pozriete na deflátor HDP, teda tovar a služby, vidíte dôvod, prečo sme hovorili, aby ECB upustila od programu obrovského nákupu aktív."

"V určitom bode musíme veci normalizovať. Náš názor je, že by sa to malo odkomunikovať hneď, pretože ak hovoríme o programe nákupu aktív, musíte ho v istom bode ukončiť, ale aby to nemalo deštrukčné účinky, je nutné oznámiť to vopred. A na to je teraz ten vhodný čas," tvrdí Christoph Schmidt, predseda nemeckej Rady ekonomických expertov..

Aj napriek zlepšenej inflácii a politickým tlakom, očakáva sa, že ECB tento rok nebude meniť svoju politiku. "Tento rok by som neočakával opustenie od súčasného nastavenia monetárnej politiky ECB," povedal Jan Hatzius, hlavný ekonóm Goldman Sachs v rozhovore pre televíziu CNBC. A dodal, že hoci skutočne dôjde k rokovaniam na túto tému, ale rozhodnutie nepadne.

hlavný ekonóm S&P Paul Sheard s nemeckými kritikmi nesúhlasí, ako povedal, cíti si byť "viac v Draghiho tábore". "Myslím, že po dlhšom období nízkej inflácie, slabého rastu a stále pomerne vysokej nezamestnanosti v eurozóne... ešte nedozrel čas, aby sa stlačiť tlačidlo exit," povedal Sheard.