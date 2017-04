V Handlovej plánujú vybudovať pivovar

dnes 10:01 -

V Handlovej by mohol vzniknúť malý remeselný pivovar. Technológiu, ktorá by umožnila výrobu piva o kapacite 1000 hektolitrov ročne, chce investor umiestniť v priestoroch pôvodne rodinného domu.

Zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť Royal Data Group Europe, s.r.o., so sídlom v Handlovej na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) ďalej vyplýva, že Prvý handlovský remeselný minipivovar by sa mal nachádzať na ulici Kremnická, v susedstve pohostinstva. K domu plánuje firma pristavať ešte jednu miestnosť určenú na cylindrokonické tanky, celková plocha minipivovaru by tak mala mať približne 150 štvorcových metrov.

V posledných rokoch bolo na Slovensku uvedených do prevádzky okolo 60 minipivovarov a ďalšie sa pripravujú. V rámci Trenčianskeho kraja sú v príprave alebo uvedené do prevádzky tie v Prievidzi, Trenčíne, Starej Turej, Partizánskom, Žabokrekoch nad Nitrou, pripomenula spoločnosť v zámere.

Celkové orientačné náklady na inštaláciu technológie minipivovaru, potrebné stavebné úpravy a prístavbu odhadol investor na 500.000 eur. V nadväznosti na proces EIA plánuje firma začať so stavebnými úpravami a montážou technológie v auguste a s prevádzkou v decembri tohto roka. V minipivovare by mal byť jeden zamestnanec.

Konateľom spoločnosti Royal Data Group Europe je IT špecialista a handlovský mestský poslanec Ján Spevár.