Duslo Šaľa hospodárilo vlani so ziskom 23,8 milióna eur

Spoločnosť Duslo Šaľa, a.s., hospodárila v minulom roku so ziskom 23,8 milióna eur pred zdanením. Podľa predbežných neauditovaných výsledkov dosiahli tržby z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb za rok 2016 hodnotu 359 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 98 miliónov eur a v porovnaní s plánom menej o 79 miliónov eur. Pokles tržieb i zisku oproti plánu je spôsobený hlavne poklesom predajných cien hnojív, zhodnotila finančná riaditeľka Kvetoslava Trenčianska. V minulom roku spoločnosť investovala 156,1 milióna eur, z toho 127,7 milióna eur tvorili pokračujúce investície do novej výrobne čpavku.

Celkovú finančnú situáciu spoločnosti Duslo Šaľa hodnotí Trenčianska ako dlhodobo stabilnú. „Svoje záväzky si plníme riadne a včas, platobná morálka našich odberateľov je tiež na relatívne dobrej úrovni,“ zhodnotila. Ku koncu minulého roka firma čerpala úvery vo výške 143‚5 milióna eur, z toho 50 miliónov tvorí dlhodobý úver, ktorý firma čerpala v decembri ako prvú tranžu zo schváleného Termínovaného úveru na výstavbu investičnej akcie Čpavok4.

Plán spoločnosti na rok 2017 je do značnej miery ovplyvnený situáciou na trhu s hnojivami v poslednom kvartáli 2016, keď vývoj predajných cien nenaznačoval žiadny pozitívny trend. Plánovaný hospodársky výsledok pred zdanením na tento rok predstavuje 19‚5 milióna eur, plánované tržby sú na úrovni 381‚7 milióna eur. Z celkového plánu investícií na úrovni 111‚4 milióna eur predstavuje investícia do novej výrobne čpavku 74‚5 milióna eur.