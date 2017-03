Z upratovača realitný magnát: Milionárom vlastným pričinením

Zdroj: CNBC

Foto: YT/CNBC

dnes 0:00 -

Táto skúsenosť sa hlboko zakorenila v mysli mladého Conlona. Pochopil cenu vlastného bývania a zároveň ho to posunulo aj v oblasti budúcej kariéry. V roku 1990 zobral svojich nasporených 500 dolárov a vybral sa do USA. Pristál v Chicagu, kde mu ponúkli manuálnu prácu. Niekoľko rokov sa živil tým, že cez deň byty upratoval a po nociach ich maľoval. Svoje úspory si ukladal na bezpečnom mieste v škatuli od topánok. Conlon si takto dokázal nasporiť na svoje prvé vlastné bývanie.

"Pomerne rýchlo som pochopil, že nehnuteľnosť je hmatateľnou cestou k bohatstvu," hovorí Conlon v rozhovore pre televíziu CNBC. "Bol som obyčajný človek, ktorý robil niektoré celkom neuveriteľné veci. To je Amerika. Stále môžete robiť tieto veci."

V čase, keď Conlon prvýkrát začal pracovať v oblasti nehnuteľností, priemerná predajná cena za nehnuteľnosť, ktorú zobchodoval, bola 20 alebo 30 000 dolárov. To, čo ho motivovalo bol úspech. Keď sa mu podarilo predať byt za230 000 dolárov, získal províziu 4 000 dolárov. "Bolo to najviac peňazí, ako som kedy vo svojom živote zarobil za jediný obchod," spomína dnes 47 ročný Conlon. V tom čase sa pohyboval jeho ročný plat vo výške 14 000 dolárov.



Conlon začal predávať nehnuteľnosti zo dňa na deň, ale už o tri roky patril k najúspešnejším realiťákom v Severnej Amerike. Netreba za tým hľadať žiadne tajomstvo úspechu, tvrdí. "Bola to len svedomitá práca." Vstával ráno o šiestej, aby nastúpil do svojho každodenného zamestnania ako upratovač. V tom čase ešte neboli rozšírené vymoženosti internetu, preto po práci a vo voľnom čase telefonoval na slepo do rôznych realitných kancelárií. V roku 1993 dostal prácu realitného sprostredkovateľa. "Podarilo sa mi poraziť všetkých svojich kolegov. Mohol by som sa tváriť, že som múdrejší ako oni, ale dostal som sa medzi chlapíkov, ktorí po niekoľkých rokoch odišli na školy patriace do Ivy League, na Harvard, na Yale a Wharton. Oni však z práce chceli odísť skôr, a ja som mohol zostať do neskorých večerných hodín. Tým som získal náskok. O jeden deň v práci navyše oproti nim za týždeň, o dva dni za ďalší týždeň."





Conlon začal s nákupom pôdy. Zaujímal sa o zákony, legislatívu, možnosti výstavby. "A potom zrazu ten cirkus prišiel do mesta!" hovorí Conlon. Keď sa zákony o výstavbe zmenili a trh s nehnuteľnosťami v Chicago nabral obrátky. Conlon bol na všetko pripravený. "Stal sa zo mňa dominantný hráč... kým priemerný maklér zarobil dva milióny dolárov ročne, ja som dokázal tak 100 až 200 miliónov. Bol som niekde úplne inde."

V roku 1996 sa Conlon stal milionárom. Svoj úspech pripisuje svojej tvrdej práci, príprave a ochote konať rýchlo, hneď ako sa objavila príležitosť. V roku 2000 založil Conlon & Co., realitnú investičnú spoločnosť, a Sussex & Reilly, high-tech realitnú kanceláriu, ktorá sa rozrástla na viac ako 300 zamestnancov. Conlon sa nakoniec vrátil aj do školy. Vlani skončil ako absolvent DePaul University.



Jeho úspech ho zmenil na optimistu, pokiaľ ide o príležitosti v USA. "Deti dokážu vyrastať kdekoľvek vo svete, bez ohľadu na to, čo sa dnes dočítate v novinách, ale Amerika si stále drží svoje miesto v srdciach a mysliach ako miesto, kde väčšina ľudí dokáže byť čímkoľvek," hovorí Conlon. "A verím, že po 26., 27. rokoch v tejto krajine, je to stále krajina, ktorá odmeňuje tvrdú prácu. Môžete tu dosiahnuť naozaj všetko."