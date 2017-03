Nie je vaše poistenie nehnuteľnosti len vyhadzovanie peňazí?

Zdroj: Groupama

Foto: thinkstock

dnes 0:29 -

V prípade poistnej udalosti mnohí majitelia nehnuteľnosti zistia, že poistka nekryje riziko, ktoré by mala, alebo vyplatenie poistky stroskotá na zdanlivej maličkosti. Pri revízii alebo uzatváraní novej poistnej zmluvy sa oplatí sústrediť sa najmä na vybrané oblasti.

Nehnuteľnosť mení hodnotu

Často sa stáva, že poistná suma časom prestane zodpovedať skutočnej hodnote nehnuteľnosti. Overte si to najmä v prípade, ak je vaša zmluva staršia ako päť rokov. „Poistné sumy garantované v minulosti už dnes nemusia byť dostačujúce,“ upozorňuje Peter Matejík, špecialista na poistenie spoločnosti Groupama. Navyše, vaša nehnuteľnosť mohla časom získať na hodnote, ak ste napríklad vymieňali okná či strechu domu, zatepľovali fasádu a podobne. „Naopak, pokiaľ je poistné, ktoré aktuálne platíte vypočítané z nadhodnotenej poistnej sumy za nehnuteľnosť, poistku zbytočne preplácate. Plnenie totiž získate len do výšky hodnoty poškodeného majetku,“ dodáva P. Matejík.

Dvakrát meraj, raz podpíš

Majitelia rodinných domov sa často rozhodnú pre rôzne prístavby, prestavby a rekonštrukcie. Ak ste aj vy v minulom roku zveľadili svoje obydlie, skontrolujte si, či aktuálna výmera stále súhlasí s tou uvedenou v zmluve, a to vrátane garáže, záhradného domčeka, letnej kuchyne, dielne či inej prístavby. V prípade poistnej udalosti by totiž výmera poškodenej časti domu mala sedieť na meter štvorcový. Do výmery domu nezabudnite zarátať aj niektoré časti v okolí domu, napríklad vydláždený prístupový chodník alebo schodisko.





Výluky z poistky

Zmluvy vrátane tých poistných bývajú občas podpisované bez detailného preštudovania. Aby ste predišli sklamaniu, oplatí sa venovať pozornosť výlukám z poistenia, a to najmä pri živelných pohromách. Ak je zima bohatá na snehovú nádielku, pri náhlom oteplení hrozia povodne. Niektoré poisťovne využívajú takzvané povodňové mapy. Stáva sa, že v prípade nehnuteľnosti, ktorá stojí v ohrozenej oblasti, riziko povodne nezahrnú do zmluvy, ale je potrebné si zaň priplatiť. Skontrolujte si preto, čo sa presne píše vo vašej zmluve o povodni, ale napríklad aj to, do akej miery poisťovňa kryje odstránenie nánosov a iných povodňových škôd.

Nehnuteľnosť verzus domácnosť

Klienti si často zamieňajú poistenie nehnuteľnosti a domácnosti. Kým prvé chráni múry vášho domu alebo bytu vrátane okien, dverí a podláh, nevzťahuje sa na vybavenie vašej domácnosti. Ak teda v prípade lúpeže prídete o drahú elektroniku alebo vzácne šperky, poistenie nehnuteľnosti vám vyplatenie škody negarantuje. „Naopak, poistenie domácnosti pokrýva všetko zariadenie bytu či domu, pričom niektoré poisťovne vám do poisteného majetku zahrnú dokonca aj domáceho miláčika, prípadne ponúknu iné benefity. Okrem výhodného poistenia môžete získať napríklad pozáručnú opravu elektrospotrebičov zadarmo alebo službu lekára na telefóne dostupného 24/7. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti je výhodné uzatvoriť súčasne,“ dopĺňa P. Matejík zo spoločnosti Groupama.