Francúzska predvolebná debata pomáha spoločnej mene: Prečo sa neoplatí vsádzať proti euru

Táto stratégia dáva zmysel v prípade, že veríte v zánik EÚ a eura či aspoň v silne negatívne šoky, ktoré na Európu čakajú. Situácia v Európe sa však mení. Obava z populistov silnela čiastočne preto, že predvolebné prieskumy verejnej mienky sa v prípade Brexitu a prezidentských volieb v USA ukázali byť značne zavádzajúce.



V Holandsku sa však ukázalo, že tieto prieskumy môžu stále prinášať relevantné informácie. Dokonca tam mierne nadhodnotili šance populistov. A nie je prekvapením, že po voľbách v Holandsku euro posilnilo. Ak sa ukáže, že podobne presné sú prieskumy vo Francúzsku a Marine Le Penová tam utrpí jasnú volebnú porážku, euro pravdepodobne posilní ešte viac ako po voľbách v Holandsku. Francúzsko je totiž pre dlhodobý úspech spoločnej európskej meny dôležitejšie. A aj keby vo Francúzsku vyhrala Le Penová, voliči by pravdepodobne jej návrhy na odchod z eurozóny v referende nepodporili.



V septembri potom prebehnú voľby v Nemecku a je pravdepodobné, že ani populista z AFD v nich neuspejú. Tým by bol zakončený úspešný volebný rok v EÚ a najmä v eurozóne. K tomu všetkému môžeme pridať úvahy o tom, že ECB už nebude predlžovať svoju monetárnu expanziu, pretože deflačné riziko zmizlo. Špekuluje sa aj o raste sadzieb ešte skôr, než ECB ukončí nákupy aktív. To by sa hodilo najmä nemeckým politikom, pretože tamojší voliči sú už unavení z toho, že im ich sporiace účty nič nevynášajú. Tlaky na posilňovanie eura budú teda ešte silnejšie.



Francúzska televízna debata kandidátov na tamojšieho prezidenta vyznela pre euro pozitívne. Zároveň dolár stráca vďaka holubičej rétorike Fedu.





Aj keď anglicky hovoriaci novinári tvrdia opak, euro je na tom lepšie aj z fundamentálneho hľadiska. V najväčších krajinách je jeho podpora pomerne stabilná a väčšina ho podporuje dokonca aj v Taliansku, ktoré je sužované problémami v bankovom systéme a stagnujúcou ekonomikou.





Ekonómovia očakávajú, že v tomto roku bude v eurozóne ďalej klesať nezamestnanosť. Utečenecká krízy poľavila, a aj keby padla dohoda s Tureckom, väčšina krajín na hlavných migračných trasách už uzavrela svoje hranice. Hrozba teroristických útokov zostáva, ale európske krajiny prijali bezpečnostné opatrenia a snažia sa byť opatrnejšie.



Napriek tomu sa zdá, že investori s nejakým vzostupom Európy veľmi nepočítajú a to isté platí o eure, na ktorom dominujú krátke pozície. Tie mohli byť ospravedlniteľné v roku 2015, ale v roku 2017 ide skôr o rezíduum a prehnanú reakciu. Trhy svoj postoj pravdepodobne zmenia až po markantnejšom obrate k lepšiemu.