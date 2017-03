dnes 19:01 -

Ceny ropy dnes klesli, keďže na trhy stále vplývajú informácie o vysokých zásobách ropy v USA, ako aj o rastúcej ťažbe v krajine.

Signály ďalšieho zvyšovania ťažby ropy v USA prišli od spoločnosti Baker Hughes, ktorá poskytuje informácie o vývoji na trhu s energiami. Tá koncom minulého týždňa uviedla, že počet aktívnych ropných vrtov za týždeň do 17. marca vzrástol o ďalších 14 na 631. To je najväčší počet od septembra 2015 a signál, že produkcia ropy v USA by v nasledujúcom období mala pokračovať v raste.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji klesla pred 18.00 h SEČ o 9 centov na 51,67 USD (48,06 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 48,35 USD/barel, čo znamená pokles o 43 centov.