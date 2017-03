dnes 15:16 -

Slovensko nemusí pristúpiť k žiadnemu medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti za jadrovú škodu. Vyplýva to zo Správy Úradu jadrového dozoru (ÚJD) SR o stave a vývoji európskej legislatívy o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody k 31. decembru 2016, ktorú by v najbližšom čase mala prerokovať a zobrať na vedomie vláda.

"ÚJD SR v súčasnosti nedisponuje relevantnou informáciou o tom, že by existoval tlak na Slovenskú republiku, ktorý by znamenal nutnosť pristúpiť k akémukoľvek dohovoru v oblasti občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu, a to či už k Protokolu z roku 1997 alebo k Dohovoru o dodatočnej kompenzácii za jadrové škody (Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage - CSC Dohovor)," spresnil úrad.

Slovenská republika taktiež podľa ÚJD zatiaľ nemá informáciu, že by bol predstavený spoločný postup krajín EÚ, ktorý by mal za následok ratifikáciu Protokolu z 1997. "Taktiež v súčasnosti nie je vedomosť, že by orgány EÚ alebo akákoľvek pracovná skupina mala za cieľ prípravu nariadenia alebo eurosmernice, ktoré by upravovali oblasť občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu harmonizačným či dokonca unifikačným spôsobom v rámci celej EÚ," priblížil úrad.

ÚJD podľa správy taktiež nedisponuje informáciou, že by pod tlakom rozhodnutia Rady EÚ niektorý z tzv. postsocialistických, nových členov EÚ (Česká republika, Maďarsko, Bulharsko) a súbežne zmluvných štátov Viedenského dohovoru z 1963 pristúpil k Protokolu z roku 1997. K CSC Dohovoru je podľa ÚJD možné pristúpiť aj bez toho, aby pristupujúci štát bol členským štátom Protokolu z roku 1997 alebo iného medzinárodného dohovoru.

"Nakoľko v oblasti občianskoprávnej zodpovednosti za posledné tri roky od uznesenia vlády SR z roku 2014 nedošlo k výrazným zmenám na európskej a medzinárodnej úrovni, ÚJD SR navrhuje predložiť ďalšiu správu o stave a vývoji občianskoprávnej zodpovednosti v stave k 31. decembru 2021, v lehote do 31. marca 2022," dodal v správe Úrad jadrového dozoru SR.