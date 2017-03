Návrh Gazpromu o dovoze plynu má pripomienkovať aj Slovensko, vyzýva EK

dnes 13:46 -

Európska komisia (EK) vyzvala členské štáty strednej a východnej Európy vrátane Slovenska, aby vyjadrili pripomienky k podmienkam, ktoré si pri dovoze plynu stanovila ruská spoločnosť Gazprom. EK vyjadrila obavu, že podmienky Gazpromu zasahujú do hospodárskej súťaže a môžu ohroziť cezhraničné toky zemného plynu za konkurenčné ceny.

Eurokomisia má obavy, pretože Gazprom izoloval slovenský trh so zemným plynom a zakázal v zmluvách o dodávkach vývoz plynu slovenskými odberateľmi. Gazprom v tejto súvislosti navrhol záväzky, ktoré by mohli aktuálny stav zmeniť. EK môže prijať rozhodnutie, ktoré by záväzkom dalo právnu silu.

"Veríme, že záväzky Gazpromu umožnia voľný pohyb zemného plynu v strednej a východnej Európe za prijateľné ceny. Tieto záväzky sú reakciou na naše obavy z ohrozenia konkurencieschopnosti a ponúkajú riešenie, ktoré je v súlade s únijnou legislatívou, a integrujú trhy so zemným plynom v tomto regióne. Je to dôležité pre milióny Európanov, ktorí sa na plyn spoliehajú pri vykurovaní svojich domov a chode firiem. Teraz chceme počuť názory zákazníkov, ktoré zoberieme do úvahy pred prijatím rozhodnutia," vyhlásila dnes eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.

Gazprom navrhol umožnenie voľného toku zemného plynu cez slovenské hranice, čím by odstránil akékoľvek doložky o segmentácii trhu v zmluvách o dodávkach zemného plynu s odberateľmi v strednej a východnej Európe. Umožnil by tým voľný tok zemného plynu v strednej a východnej Európe.

Gazprom tiež navrhol vytváranie príležitostí pre slovenských odberateľov na opätovný predaj zemného plynu do pobaltských štátov alebo Bulharska. To by umožnilo slovenským odberateľom požiadať Gazprom, aby zemný plyn, ktorý mal byť pôvodne dodaný na Slovensko, namiesto toho dodal do pobaltských štátov alebo Bulharska. Záväzok poskytuje veľkoobchodníkom možnosť nájsť nových odberateľov pred vznikom infraštruktúry prepájajúcej v súčasnosti izolované trhy so zemným plynom.

EK skonštatovala, že Gazprom je stále dominantným hráčom na slovenskom veľkoobchodnom trhu so zemným plynom a naďalej existujú prekážky brániace voľnému toku zemného plynu cez slovenské hranice na základe zmluvných podmienok. Gazprom môže podľa EK zneužívať svoje dominantné postavenie na trhu na získavanie výhod pri udeľovaní prístupu a kontroly nad plynovodnou infraštruktúrou.