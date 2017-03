Počet prenocovaní v Nemecku vzrástol v januári o 4 %

dnes 13:16 -

Nemecký cestovný ruch odštartoval rok 2017 solídnym rastom, čo naznačuje, že aj tento rok by mohol byť ďalším, ktorý zaznamená rekord. Ak by sa tak stalo, bol by to už ôsmy rekordný rok z pohľadu cestovného ruchu po sebe.

Ako uviedol spolkový štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje, počet prenocovaní zo strany domácich aj zahraničných turistov vzrástol v januári medziročne o 4 % na 24,4 milióna. Počet prenocovaní zo strany zahraničnej klientely sa zvýšil o 5 % a zo strany domácej klientely o 4 %.

Údaje tak poukazujú na pokračovanie rozmachu cestovného ruchu v Nemecku, ktorý v roku 2016 zaznamenal siedmy rekordný rok po sebe.