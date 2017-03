Rast globálnej ekonomiky sa podľa OECD zrýchli

dnes 15:16 -

Globálna ekonomika by mala v tomto roku podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) posilniť o 3,3 % a v budúcom roku by sa jej rast mal zrýchliť na úroveň 3,8 %. OECD však upozornila, že "prognózované mierne zlepšenie" by mohli vykoľajiť viaceré faktory, vrátane silnejúceho protekcionizmu, zraniteľnosti v oblasti financií a neistôt súvisiacich rozdielnym vývojom úrokových sadzieb vo svete.

OECD očakáva, že v USA posilní domáci dopyt vďaka rastu bohatstva domácností a postupnému zvýšeniu ťažby ropy. Americká ekonomika podľa organizácie sa v tomto roku zväčší o 2,4 % a v budúcom o 2,8 %, pričom ju podporí predpokladaná fiškálna expanzia napriek vyšším dlhodobým úrokových sadzbám a silnejšiemu doláru.

V eurozóne bude podľa OECD pokračovať mierne tempo hospodárskeho rastu, ale v niektorých krajinách ho brzdí vysoká nezamestnanosť a slabosť bankového sektora. Organizácia prognózuje, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v tomto aj budúcom roku vzrastie zhodne o 1,6 %. V Japonsku podľa OECD vďaka uvoľneniu fiškálnej politiky sa HDP v tomto roku zväčší o 1,2 %, rast čínskej ekonomiky sa v tomto roku spomalí na úroveň 6,5 % a v roku 2018 na 6,3 %.