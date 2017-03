Z chátrajúceho kaštieľa v Malej Vsi v Lučenci má byť hotel

dnes 15:01 -

Chátrajúci kaštieľ v Malej Vsi, mestskej časti Lučenca, by sa mal po rekonštrukcii zmeniť na hotel. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) lučenecká spoločnosť Invictum, s. r. o.

"Zámer investora je zrekonštruovať kaštieľ, ktorý by po novom slúžil ako hotel so službami v jeho blízkosti, a vybudovať park s observatóriom, jazierkom a plaveckým bazénom," uvádza sa v dokumentoch s tým, že predmetom zámeru je aj novostavba hotela s tromi poschodiami na severovýchod od jazierka, ktorá by uzatvárala park pri kaštieli.

Súčasťou zámeru je i vybudovanie technickej vybavenosti pre výstavbu 26 rodinných domov. Predpokladaná podlahová plocha jedného domu je 200 štvorcových metrov. V ďalšej etape pôjde o vybudovanie nových cestných komunikácií, ktoré by prepájali celé územie na dva smery - do centra mesta Lučenec a na hlavnú cestu, smerom na Fiľakovo," uvádza sa v dokumentoch.

Predpokladaný začiatok výstavby je podľa zámeru máj 2017 a začiatok prevádzky koniec roka 2021. Konkrétny termín začatia výstavby navrhovanej činnosti bude zrejmý po vydaní príslušných rozhodnutí a povolení potrebných na výkon realizácie jednotlivých stavebných súborov.