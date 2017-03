EÚ je pripravená pomôcť Írsku znížiť závislosť od dovozu energií z Británie

dnes 15:31 -

Európska únia (EÚ) stupňuje svoje úsilie o podporu Írska pred odchodom jej suseda, Británie, z Európskej únie (EÚ). Pomôže to aj dvom veľkým energetickým projektom v Írsku, ktoré majú znížiť jeho závislosť od dodávok z Británie.

Brexit vyvolal otázniky nad bezpečnosťou dodávok plynu do Írska, Krajina totiž dováža zhruba 60 % svojej spotreby plynu z Británie. Ako člen EÚ nemôže Dublin rokovať s Londýnom o bilaterálnej obchodnej dohode.

Írska vláda sa preto rozhodla podporiť dva nové energetické projekty: EirGrid, írsko-francúzsku prípojku elektriny a terminál na skvapalnený plyn (LNG), ktorý navrhuje súkromná investičná skupina. Tá tento projekt prevzala od americkej energetickej firmy Hess.

Podľa írskeho ministra energetiky Denisa Naughtena vzhľadom na fakt, že Írsko má vybudované prípojky plynu a elektriny len s Britániou, bolo by od vlády nezodpovedné, keby nepreskúmala aj iné možnosti. A dodal, že Dublin poskytne finančnú pomoc projektom, ktoré zabezpečia diverzifikáciu dodávok.

Európska investičná banka (EIB) oznámila, že má záujem podporiť vybudovanie írsko-francúzskej elektrickej prípojky, známej aj pod názvom Celtic Interconnector. EIB už predtým poskytla úvery na výstavbu terminálov pre dovoz LNG plynu do EÚ.

Oba nové energetické projekty v Írsku by podľa odhadov mali stáť približne 1 miliardu eur.

Celtic Interconnector, ktorý by mal od roku 2025 spájať južné pobrežie Írska s francúzskym Bretónskom, získal minulý mesiac z európskych fondov 4 milióny eur.

Terminál na LNG v írskom regióne Shannon bude schopný dodávať do írskej siete plynovodov 28,3 miliónov metrov kubických plynu denne. To je približne dvakrát viac ako súčasný dopyt. A bude zároveň najbližším terminálom v Európe pre dodávky plynu z USA. Ale plány na jeho výstavbu už pár rokov ležia ladom. Dôvodom je nadbytok plynu vo svete a tiež írske smernice o nákladoch na prepojenie terminálu so sieťou plynovodov. To brzdí tento projekt.