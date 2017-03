Štvrtina nezamestnaných mala na konci januára do 29 rokov

dnes 12:31 -

BRATISLAVA 5. marca (SITA) - Vyše štvrtinu evidovaných nezamestnaných na Slovensku na konci januára tohto roka tvorili mladí ľudia do 29 rokov. Išlo o 70 tisíc osôb z celkového počtu 273,9 tisíca nezamestnaných. Do 20 rokov malo 8,6 tisíca ľudí bez práce, vo veku od 20 do 24 rokov bolo 28,9 tisíca nezamestnaných a 32,5 tisíca uchádzačov o zamestnanie malo 24 až 29 rokov. Ďalších 32,5 tisíca nezamestnaných bolo ku koncu januára vo veku od 30 do 34 rokov. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V pásme od 35 do 39 rokov vykázali úrady práce ku koncu januára 34 tisíc uchádzačov o zamestnanie, vo veku od 40 do 44 rokov bolo 33,4 tisíc nezamestnaných, vo veku od 45 do 49 rokov bolo na úradoch práce 29 tis. uchádzačov o zamestnanie. Od 50 do 54 rokov malo 31,7 tisíca nezamestnaných, v kategórii od 55 do 59 rokov bolo 35,3 tisíca nezamestnaných. Takmer 8,1 tisíca nezamestnaných malo nad 60 rokov.

Najviac uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov bolo ku koncu januára tohto roka z Prešovského a Košického kraja. V Prešovskom kraji išlo o 18,8 tisíca ľudí a Košický kraj evidoval v tejto vekovej kategórii 14,3 tisíca nezamestnaných. Tretí najhorší je v tomto ukazovateli Banskobystrický kraj, kde malo do 29 rokov 11 tisíc evidovaných nezamestnaných. Naopak, najmenšie problémy so zamestnávaním mladých ľudí majú Trnavský a Bratislavský kraj. V Trnavskom kraji bolo na konci januára tohto roka bez práce 3,7 tisíca ľudí do 29 rokov a Bratislavský kraj zaznamenal takisto 3,7 tisíca nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla ku koncu januára tohto roka 8,64 %. Oproti decembru minulého roka sa miera evidovanej nezamestnanosti znížila o 0,12 percentuálneho bodu. Medziročne bola miera nezamestnanosti v januári nižšia o 1,75 percentuálneho bodu. Úrady práce pritom evidovali 235 455 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti decembru minulého roka ide o pokles o 2 522 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol v januári o 46 884 osôb.