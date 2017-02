Čo je tvoje je aj moje: Putin ako najbohatší človek na svete

Zdroj: time; Bloomberg;BBC;telegraph

Súčasný vládca Ruska Vladimír Putin by mal patriť do prvej ligy, aj čo sa majetku týka. Ale koľko peňazí skutočne má? V tejto otázke je tajnostkár. Zistiť čisté imanie ruského prezidenta je už dlhší čas svätým grálom hackerov po celom svete. Majetok bývalého agenta KGB je takmer nemožné dešifrovať, pravdepodobné je rozložený do siete vlastníctva firiem, nehnuteľností, ale účtov na mená iných ľudí. V skutočnosti, v čase, keď sú jeho politické kroky pod drobnohľadom celého sveta, mohli by informácie o Putinovom majetku jeho rivalom odhaliť niečo o tajných spôsoboch, akými posilňuje svoju autoritu v Rusku.

Výška jeho majetku sa líši podľa toho, kto ho odhaduje. Zatiaľ najčerstvejšie údaje hovoria o prekonaní hranice 85 miliárd dolárov.

Ako jeden z prvých odhadol Putinov majetok kremeľský poradca Stanislav Belkovsky v roku 2007, ktorý ho stanovil na 40 miliárd dolárov. V tom čase by sa tak ocitol v rebríčku Top 10 miliardárov časopisu Forbes. Ale do rebríčka ho Forbes nezaraďuje, v roku 2015 to odôvodnil tým, že nemôže dostatočne overiť výšku aktív

Zdrojom jeho odhadov boli údajné podiely Putina v niekoľkých spoločnostiach, predovšetkým v ropnom sektore. Podľa neho ruský prezident kontroloval 37 % ropnej spoločnosti Surgutneftegaz, 4,5 % Gazpromu a značný podiel v komoditnom obchodníkovi menom Gunvor. "Aspoň 40 miliárd dolárov," povedal Belkovsky pre Guardian v tom čase. "Maximálnu výšku nedokážem odhadnúť, mám podozrenie, že existujú niektoré firmy, o ktorých neviem nič."

Americká vláda tiež upozornila na prepojenie Putina s Gunvor. "Putin má investície v Gunvore a môže mať prístup k finančným prostriedkom Gunvoru," napísalo americké ministerstvo financií vo svojom vyhlásení v roku 2014, ako oznámilo zavedenie sankcií voči Rusku.

Putin to ale popiera, údajne nemá a nikdy ani nemal žiadne vlastníctvo v spoločnosti Gunvor, ktorá mala zarobiť 93 miliárd dolárov v roku 2012, Neskôr, v roku 2012, Belkovsky zvýšil svoj odhad na 70 miliárd, na základe nových informácií z "dôverných zdrojov okolo korporácií," ako uviedol v rozhovore s neziskovkou The Bureau of Investigative Journalism.







To by ale Putina dostalo do tesnej blízkosti Billa Gatesa, ktorý podľa agentúry Bloomberg je najbohatším človekom planéty s odhadovaným čistým imaním 84 miliárd dolárov. Menej dôveryhodné hlasy ale hovoria o tom, že Putin by v skutočnosti mohol mať viac ako 200 miliárd dolárov. Tvrdí to Bill Browder, bývalý správca fondu v Rusku, ktorý je jedným z najkrutejších kritikov ruského prezidenta na svetovej scéne. Browder nedávno vydal knihu, ktorá podrobne popisuje tragický príbeh o tom, ako finančná kriminalita v Putinovom Rusku vyústila do uväznenia a smrti daňového právnika Browderovej firmy, Sergeja Magnitského. "Verím, že Putin má 200 miliárd dolárov, po 14 rokoch pri moci a množstvo peňazí, ktoré krajina zarobila, a množstve peňazí, ktoré nebolo vynaložených na školy, komunikácie a nemocnice, všetky tieto peniaze sú v nehnuteľnostiach, bankách, švajčiarskych účtoch, akciách, hedžových fondoch, ktoré spravujú Putinovi kumpáni."

200 miliárd je skutočne veľa peňazí. Je to viac ako dvojnásobok súčasného bohatstva Billa Gatesa. Ak by mal Browder pravdu, Putin by bol najbohatší človek na svete, bez akejkoľvek konkurencie. V skutočnosti by tak mohol byť jedným z najbohatších ľudí histórie sveta.



Putin verejne priznáva svoj palác pri Čiernom mori, v hodnote asi jednej miliardy dolárov. Zdobí ho "veľkolepá stĺpová fasáda pripomínajúca palác ruských cárov postavený v 18. storočí," uvádza BBC. V rámci nehnuteľnosti má údajne vlastné divadlo, pristávaciu plochu pre tri vrtuľníky a separé ubytovanie pre strážnu službu. Palác bol postavený pre Putina osobne, zaplatili ho ale z tajného fondu vytvoreného skupinou ruských oligarchov, tvrdí to ruský podnikateľ Sergej Kolesnikov, ktorý o tom poskytol dôkaz pre BBC. Údajne je schéma systému navrhnutá tak, že Kremeľ poskytuje Putinovi prístup nielen k firemnému bohatstvu vo svojej krajine, ale aj na osobné účty najbohatších ruských oligarchov.







V prípade, že by to takto fungovalo, palác pri Čiernom mori nebude jediný Putinov palác. V takom prípade si užije 20 palácov, štyri jachty, 58 lietadiel a zbierku hodiniek v hodnote 400 000 libier, vyplýva to zo škandalóznej dokumentácie vypracovanej bývalým vicepremiérom v roku 2012. "V krajine, kde 20 miliónov ľudí dokáže ledva vyjsť s peniazmi, luxusný život prezidenta je drzá a cynická výzva pre spoločnosť pochádzajúca od vysokopostaveného potentáta," cituje slová z dokumentu Borisa Nemstova denník Telegraph, ktorý tiež opisuje "málo známu trojpodlažnú rezidenciu v blízkosti Saratova, na rieke Volge, juhovýchodne od Moskvy. Vybavená je nemeckými lustrami, talianskym nábytkom, má biliardovú miestnosť, zimnú záhrada, bazén i saunu."

Na majetkové pomery ruského prezidenta v roku 2016 sa vo svojej relácii minulý týždeň pozrel aj známy politický komentátor John Oliver, ktorý odhadol Putinov majetok až na 85 miliárd dolárov.







"Informácie o štátnych rezidenciách a dopravných prostriedkoch prezidenta sú plne prístupné pre všetkých, nie sú predmetom žiadneho tajomstva. To všetko je majetkom štátu a ako zvolený prezident ich Putin využíva to v súlade so zákonom. Ba čo viac, v nohých prípadoch je to jeho povinnosť," vyjadril sa Putinov hovorca Dmitrij Peskov, ktorého komentár zverejnil Kommersant.



Možno sa pravdu nikdy nedozvieme. Na rozdiel od Donalda Trumpa, Putin verejne bagatelizuje svoje čisté imanie. "Je to len táranie, nezmysel, niet o čom diskutovať," povedal podľa publicistu Bloomberg View Leonida Bershidského. Zároveň ale nepopiera istú mieru neoceniteľného majetku. "Som najbohatší človek a to nielen v Európe, ale na celom svete: zbieram emócie," vyhlásil Putin. "Som bohatý v tom, že ľudia z Ruska ma dvakrát poverili vedením veľkého národa, ako je Rusko. Domnievam sa, že to je mojím najväčším bohatstvom," cituje Putina vo svojej knihe Nový cár reportér New York Times, Steven Lee Myers.



V roku 2008 bol Putin nútený vzdať sa postu prvého muža, potom, čo odslúžil dve obdobia. Vtedajšia americká í ministerka zahraničia Condoleezza Riceová napísala, že podľa ruského pozičného zdroja sa Putin "nervózne snaží zabezpečiť svoju budúcu imunitu pred potenciálnym vyšetrovaním jeho údajných nezákonných príjmov. "Nervozita nakoniec prerástla do výberu Dmitrija Medvedeva ako Putinovho nástupcu.





Odvtedy sa však už ukázalo, že Putin vôbec nemá v úmysle vzdať sa moci. Jeho tretie prezidentské obdobie vyprší v roku 2018, a bude mať nárok ešte na jedno, alebo dve. Až kým dosiahne vek 65 rokov, do vtedy ale má ešte dosť času, aby previedol svoje silu a priazeň, na skutočnú hotovosť a majetok. Dnes by to totiž bolo úplne zbytočné. Kapitalizmus v znamení tejto krajiny je obyčajné držanie a využívania majetku v mene štátu - teda v konečnom dôsledku v mene Putina, zberateľa hlasov a emócií.