Ceny bytov zatiaľ prudko rastú, podľa odborníka hrozí realitná bublina

dnes 11:46 -

V uplynulom roku vzrástli ceny bytov na Slovensku o viac než 10 %. Za posledné tri roky sa priemerná cena bytov zvýšila o 20 %, kým priemerná nominálna mzda len o 10 % pri zápornej inflácii 1 %. Ak bude tento vývoj pokračovať, realitná bublina je tu čo nevidieť. Na to, aby praskla, bude stačiť už len málo. Čierny Peter potom zostane v rukách investorov. Myslí si to Maroš Ďurik zo spoločnosti Across Private Investments.

Najväčší nárast ceny zaznamenali vlani 1-izbové byty, ktorých cena sa zvýšila v priemere o 13,7 %. Ceny 4-izbových bytov sa na konci roka 2016 dostali na cenovú úroveň realitnej bubliny v roku 2008 a ceny 5-izbových bytov ju dokonca prekonali.

Vývoj v Bratislave je ešte dynamickejší. Ceny novostavieb prekonali v hlavnom meste ku koncu minulého roka hranicu 2500 eur/m2 s DPH, čo predstavuje viac ako 20-% rast ceny za posledné dva roky. Ceny starších bytov sa dostali len približne 17 % pod cenu novostavieb, čo je vzhľadom na panelákový charakter väčšiny starších bytov malý rozdiel.

V Bratislave je aktuálne voľných takmer 5000 bytov v novostavbách, za rok sa ich počet zvýšil o 1500. Toto číslo predstavuje viac než ročnú zásobu bytov, keďže v hlavnom meste sa ročne predáva približne 4000 novopostavených bytov. Sprísňovanie hypotekárnej úverovej politiky bánk, ako aj zvyšovanie hypotekárnych úrokových sadzieb, môže oslabiť dopyt po bytoch tak, že sa nedá vylúčiť podobný vývoj cien bytov ako v rokoch 2008 až 2009. Ceny bytov na Slovensku sa vtedy za 1,5 roka prepadli o 15 %.

Ako uviedol Ďurik pre TASR, za posledných 13 rokov dokázali ceny bytov na Slovensku prekonať infláciu len o 2,5 % a podobné čísla potvrdzujú aj dlhodobé štatistiky z vyspelých trhov. Za rovnaké obdobie dokázali napríklad americké akcie, a to aj napriek finančnej kríze 2008 – 2009, zhodnotiť peniaze investorov viac než dvojnásobne. S investíciou do nehnuteľností je spojené riziko, ktoré je porovnateľné s mierou rizika dlhodobých dlhopisov. Tomuto riziku zodpovedá výnos, ktorý výrazne zaostáva za investíciami do akcií. Keďže na Slovensku vlastní nehnuteľnosť, v ktorej býva, deväť z desiatich Slovákov, likvidnosť tejto investície je pomerne slabá. Čo sa naopak nedá povedať o finančnom portfóliu, ktoré sa na rozdiel od nehnuteľnosti dá predávať po častiach.