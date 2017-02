Vlády a centrálne banky nás chcú mať pod kontrolou: Prečo je lepšia hotovosť a prečo nie

Zdroj: zlaťáky.cz;CNBC

Všetko ale nie je černobiele, na jednej strane establishement, na druhej podsvetie. Zrušenie fyzickej hotovosti môže mať negatívny dopad nielen na ekonomiku, ale aj na sociálnu slobodu obyčajných ľudí. Nemusíme sa historicky vracať ďaleko, v novembri 2016 vyhlásila indická vláda boj s finančnou hotovosťou. Demonetizácia má za úlohu pomôcť potierať v krajine daňové úniky, šedú ekonomiku, korupciu, terorizmus. Zo dňa na deň došlo k tomu, že bankovky s hodnotou 500 a 1000 rupií sa stali bezcennými. Toto opatrenie vyvolalo po celej krajine chaos, potýčky a zástupy pred bankomatmi, kde sa rýchlo míňala hotovosť. V druhej najľudnatejšej krajine na svete prebieha 80 až 90 percent platobných transakcií v hotovosti, prístup k bankovým účtom má len časť populácie.







Ekonómovia sa pohoršujú nad tým, ako demonetizácia postihne hospodársky rast Indie, ale centrálna banka tieto hlasy ignoruje a viac sa zameriava na svojho starého nepriateľa, infláciu. Reserve Bank of India v stredu ponechala úrokové sadzby bezo zmeny. Takéto rozhodnutie prekvapilo trhy, ktoré očakávali zníženie aj preto, že vládne hotovostné škrty budú mať dopad na ekonomický rast. Program, ktorý sa začal v novembri minulého roka už odstránil 86 percent indickej hotovosti z obehu, stiahli sa existujúce bankovky v hodnote 500 a 1000 rupií a postupne sa nahrádzajú novo vytlačenými 500 a 2000-kami. To malo neblahý dopad na podnikanie. Ale guvernér RBI Urjit Patel označil účinky demonetizácie za "prechodné". Demonetizácia pravdepodobne prinesie očakávanú infláciu, v dlhšom časovom horizonte, ak povedie k narušeniu dodávok. Napríklad ak niektorí poľnohospodári vo vidieckych oblastiach nebudú schopní nakúpiť si semená alebo hnojivo. To by mohlo viesť k menšej úrode a neskôr k zvýšeniu cien.







Nie je to ale len India, ktorá sa odhodlala zbaviť sa hotovosti, podobne chce postupovať aj Južná Kórea, v roku 2020 chce dať zbohom kovovým minciam. V európskych krajinách je najbližšie k vytvoreniu bezhotovostné spoločnosti Švédsko, kde takmer všetky maloobchodné tržby pritekajú výhradne cez elektronický kanál. Susedné Dánsko plánuje hotovosť eliminovať do roku 2030.

Banky nám tvrdia, že máme ísť s dobou, hotovostný platobný styk patrí minulosti, dnes je to omnoho pohodlnejšie cez internetové bankovníctvo, inteligentné telefóny a nové netradičné platobné technológie. Nárast počtu bezhotovostných transakcií hovorí o tom, že tento argument akceptujeme. Medzi rokmi 2010-2015 narástol bezhotovostný styk globálne o takmer 50 % a rastúci trend si zachováva. Napriek tomu hotovosť sa stále používa v približne 85 % všetkých transakcií na celom svete. Z časti aj preto, že zatiaľ stále ešte obrovská časť populácie nemá prístup k bankovým účtom a je závislá na transakciách hotovostných. Alebo z jedudochšieho dôvodu, milujú hotovosť.



Hovoriť o vojne proti hotovosti je dnes možno prehnané, ale isté je, že určité tlaky tu sú. Nech už je to z akéhokoľvek dôvodu, prechod by mal rovnako veľa výhod, ako aj nevýhod.

Možné pozitíva:

- Odstránenie bankoviek vyšších nominálnych hodnôt z obehu sťažuje život podsvetiu a obmedzuje možnosti daňových únikov.

- Bezhotovostné transakcie sú rýchlejšie a efektívnejšie.

- Bankám sa znížia náklady, už nemusia tlačiť a obhospodarovať hotovosť, prevádzkovať bankomaty atď.

Možné negatíva:

- Centrálne banky si upevnia svoju pozíciu, budú mať dosah na všetky peniaze v ekonomike.

- Ľudia budú pod väčším dohľadom zo strany štátu, rastú obavy o zásahu do súkromia.

- Bezhotovostné transakcie budú vždy zahŕňať aj sprostredkovateľa, rastú obavy zo zneužitia osobných údajov treťou stranou.

- Uložené údaje v digitálnej podobe sa môžu stať terčom hackerských útokov, následne môžu byť citlivé informácie zneužité.

- Sporitelia už nebudú mať možnosť individuálne si ukladať svoje bohatstvo mimo daný systém.