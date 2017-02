Prehra na americkom súde môže skomplikovať pozíciu SR v arbitráži o mastenec

dnes 9:16 -

Americké vyšetrovacie orgány vyšetrujú dôvody arbitráže medzi spoločnosťou EuroGas a Slovenskou republikou (SR) v kauze údajne nelegálneho odobratia licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome.

Súd štátu Utah v Salt Lake City v súčasnosti rozhoduje o odvolaní sa Slovenskej republiky voči rozsudku, ktorý poprel pravosť jej pohľadávky voči EuroGasu. "Túto pohľadávku v hodnote 250.000 USD (233.000 eur) považujeme za sfalšovanú. SR ju kúpila za 6000 USD (5600 eur), no súd v Salt Lake City dal v prvom kole v októbri 2016 za pravdu nám," povedal pre TASR predseda predstavenstva EuroGas Wolfgang Rauball, podľa ktorého arbitrážny tribunál vo Washingtone čaká na výsledok odvolacieho súdu, a potom stanoví ďalší termín pojednávania. "Očakávam, že sa tak stane najskôr v priebehu leta 2017," dodal Rauball.

Na ďalšie pojednávanie v arbitráži o mastenec chce predložiť nové dôkazy o korupcii, ktorá mala viesť k odobratiu licencie EuroGasu v roku 2004. "Dôkazy, ktoré sme získali z daňového raja Cyprus, potvrdili podozrenie, že pri odobratí licencie išlo o dobre zorganizovaný podvod zo strany vtedajších predstaviteľov slovenskej vlády a spoločnosti Schmid Industrieholding. Tá sa prostredníctvom svojej dcéry VSK Mining neskôr dostala k licencii," uviedol Rauball.

Podľa informácií TASR v tejto otázke už pred americkými vládnymi inštitúciami vypovedal aj bývalý výkonný riaditeľ spoločnosti Mondo Mineral W. D. Keller, ktorému mali údajne v roku 2004 ponúknuť získanie licencie na ťažbu mastenca po EuroGase za úplatok 5 miliónov korún. O prípade písal týždenník Plus 7 dní, podľa ktorého Keller túto podmienku odmietol a prípad nahlásil nadriadeným. Pre odobratie licencie na ťažbu mastenca inicioval EuroGas medzinárodnú arbitráž na pôde Medzinárodného strediska pre riešenie sporov z investícií (ICSID). Arbitráž sa začala v roku 2014 a v rámci nej EuroGas ako žalobca požaduje od SR náhradu 2,3 miliardy eur za zmarenú investíciu. Verdikt arbitráže pred ICSID sa očakáva v roku 2017. Arbitráž na pôde ICSID znamená i to, že proti nálezu tribunálu nie je prípustný žiadny opravný prostriedok okrem možnosti jeho zrušenia z dôvodu vážnych procesných chýb. Arbitrážny tribunál by mal definitívny verdikt vyniesť v roku 2018.

EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.