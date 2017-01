10 najdrahších vecí sveta: Zoznam toho, do čoho ľudstvo investovalo miliardy

Zdroj: MM

10. Öresundský most

Cena: 6 miliárd dolárov

Asi len málokto by tipoval, že desiatou najdrahšou stavbou sveta bude most. Øresundsbroen je druhým najväčším mostom na svete, má 16 kilometrov a jeho unikátnosť spočíva v tom, že ho tvorí 430 metrov dlhý umelo vytvorený polostrov, tunel dlhý viac než 3,5 kilometra ležiaci 10 metrov pod vodou, 4 kilometre dlhý ďalší umelý ostrov a necelých osem kilometrov dlhý most. Celá stavba je navyše dvojposchodová a využívajú ju automobily aj vlaky.





9. Veľký hadrónový urýchľovač

Cena: 6 miliárd dolárov

Najväčší urýchľovač častíc na svete sa nachádza v podzemí na území medzi pohorím Jura vo Francúzsku a Ženevským jazerom vo Švajčiarsku. Na jeho návrhu sa podieľalo vyše 2000 vedcov zo 34 krajín sveta a je uložený v kruhovom tuneli s obvodom 27 kilometrov v hĺbke 50-150 metrov pod zemou. Ide o stavbu, ktorú bežný smrteľník prakticky nemá šancu uvidieť na vlastné oči, napriek tomu je to deviaty najdrahší výtvor v dejinách.





8. ITER

Cena: 6,5 miliardy dolárov

International Thermonuclear Experimental Reactor čiže Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor je považovaný za predstupeň komerčného využitia termonukleárnej fúzie v energetike. Jeho stavba začala v roku 2007 a naplno nebude pracovať ešte dlhých desať rokov. Podľa plánov by totiž mal prvú plazmu vyrobiť až v roku 2025, jeho spustenie je plánované na rok 2035. Aj napriek tomu ide o ôsmy najdrahšie výtvor ľudstva a druhý najnákladnejšie vedecký projekt v dejinách.



7. Jadrová elektráreň Olkiluoto

Cena: 7,2 miliardy dolárov

Jediný zástupca jadrových elektrární v rebríčku sa nachádza vo Fínsku, jeho minulosť sprevádza rad komplikácií. Prvé dva reaktory sú funkčné, tretí a štvrtý majú problémy. Hoci mali fungovať už v roku 2009, následné odkladanie a arbitráž viedli k tomu, že tretí reaktor dodnes nepracuje a od štvrtého prevádzkovateľ energetického jadrového kolosu ustúpil.





6. Aljašský ropovod

Cena: 8 miliárd dolárov

Hlavný ropovod Spojených štátov amerických prepravuje čierne zlato z ropných polí na severe Aljašky do prístavu na jej juhu. Dokončený bol v roku 1977 a denne prepraví až 330 000 metrov kubických ropy. Jeho dĺžka dosahuje takmer 1300 kilometrov a vzhľadom na komplikácie pri stavbe sa právom radí na šiestu pozíciu rebríčka.



​

5. CVN-78 Gerald R. Ford

Cena: 8,1 miliardy dolárov

Prvý a posledný zástupca armádnej techniky. Ide o lietadlovú loď amerického námorníctva. Jej stavba bola odštartovaná v roku 2009 a uvedenie do služby sa očakávalo vlani. Avšak kvôli oneskoreniu sa tak ale zrejme stane až tento rok. Na stavbe aktívne pracujú lodenice Northrop Grumman v Newport News v štáte Virgínia, ktoré majú za sebou všetky americké lietadlové lode s jadrovým pohonom. CVN-78 je prvou loďou novej triedy lietadlových lodí Gerald R. Ford a prakticky sa dá hovoriť o prvej novej americkej konštrukcii v tejto kategórii za ostatných 40 rokov.







4. Projekt James Bay

Cena: 13,8 miliárd dolárov

Štvrtým najdrahším projektom sveta je systém hydroelektrární postavených na Veľkej rieke v Kanade. Sústava nesie názov Projekt James Bay a tvoria ho kaskády elektrární na severozápade kanadskej provincie Quebec. Ide o najrozsiahlejší hydroenergetický systém na svete, ktorý disponuje výkonom 16 tisíc megawattov, a tiež štvrtú najdrahšiu stavbu v histórii.

3. Priehrada Tri rokliny

Cena: 25 miliárd dolárov

Tri rokliny je hrádza s najväčšou elektrárňou na svete, vybudovaná je na rieke Jang-c 'v provincii Chu-pej v Čínskej ľudovej republike. Pri plnom spustení by mala pokrývať až desatinu čínskej spotreby elektrickej energie a jej napúšťanie si vynútilo presťahovanie asi 1,3 milióna ľudí. Pod priehradou preto zmizli dve veľké mestá a stovky menších dedín. Odborníci sa navyše domnievajú, že oficiálne udávaná cena projektu je nízka, tvrdia, že skutočné náklady na stavbu obrieho kolosu sú oveľa väčšie.

2. Priehrada Itaipú

Cena: 27 miliárd dolárov

Aj druhý najnákladnejší projekt na svete je priehrada, a konkrétne druhá najvýkonnejšia vodná elektráreň na svete. Leží na hraniciach Brazílie a Paraguaja na rieke Paraná. Hrádza má dĺžku 7,6 kilometra a výšku 196 metrov. Hydroelektráreň dokáže pokryť až 90 percent spotreby všetkej elektrickej energie v Paraguaji.

1. ISS

Cena: 157 miliárd dolárov

Medzinárodná vesmírna stanica je najdrahšou stavbou, akú kedy ľudstvo postavilo. Zároveň je najnákladnejším vedeckým projektom v dejinách. V súčasnosti je to jediná trvalo obývaná vesmírna stanica umiestnená na orbite, obieha Zem vo výške okolo 400 kilometrov. Na jej stavbe sa podieľa americká NASA, Ruská kozmická agentúra, Japonská kozmická agentúra, Kanadská kozmická agentúra a Európska vesmírna agentúra. Vzhľadom na to, že práce na ISS nie sú ani zďaleka hotové, jej cena neustále rastie.