Je to medzi riadkami: Ako čítať finančné titulky, aby ste im správne porozumeli

Ako bežný investor by ste sa mohli poučiť od profesionálov,

Mali by ste pochopiť konsenzus.

Vyhľadávať nesúhlas.

Klásť si otázky.

Rešpektovať údaje a čísla.

Vyhýbať sa partizánskemu výkladu.

Vytvoriť si svoj vlastný názor.

Nepredpokladať, že všetko, čo je zaujímavé a zábavné, bude aj vykonateľné.

Nájsť dôveryhodného opatrovníka.

Používať filtre, ktoré sú nastavené tak, že vedia čo je pre vás dôležité a čo nie.

Poznať históriu, aby ste dokázali pochopiť, že väčšina súčasných udalostí a noviniek už za krátky čas budú úplne bezcenné.

Ak sa zaujímate o svet financií, možno si každé ráno prebehnete najnovšie správy z tejto oblasti. To je ale značne mätúce pre vás ako pre bežných investorov, hlavne ak si ani neprečítate celú správu, ale len titulok. V takom prípade by ste mali už z tejto jedinej vety vedieť urobiť ten správny rozbor. Prinášame zopár konkrétnych príkladov

Titulok: Akcie spoločnosti XY dnes padajú/rastú o 1 % kvôli...

Ako by ste si to mali prečítať: Dnes sme svedkami prepadu a rastu miliónov obchodovateľných titulov, pretože investori majú rôzne ciele, stratégie, rizikové profily aj nápady.



Titulok: Známy ekonóm / správca fondu očakáva rast volatility trhu v tomto roku

Ako by ste si to mali prečítať: Očakávať, že volatilita v určitom okamihu v budúcnosti porastie, je ako očakávať, že v určitom okamihu v budúcnosti sa rozprší. Volatilita funguje oboma smermi. Smerom hore aj smerom dole. Takže v skutočnosti je to len spôsob, ako hovoriť o tom, že trhy budú kolísať, čo samozrejme aj budú.

Titulok: George Soros získal / stratil miliardu dolárov

Ako by ste si to mali prečítať: Soros má asi 25 miliárd dolárov, takže to, čo deje s jeho peniazmi, sa netýka väčšiny investorov.





Titulok: Trhy sa dnes prepadnú, je to znamenie, že príde niečo horšie?

Ako by ste si to mali prečítať: Nikto nikdy vlastne nevie, prečo cena konkrétnej akcie stúpa alebo klesá počas jediného dňa. Trh stúpa len po niečo málo ako 50 % všetkých obchodných dní a po necelých 50 % všetkých obchodných dní klesá, takže nikdy nemôže pridať príliš veľa akcií do jedného jediného dňa.



Titulok: Investori obchodujú s nárastom neistoty

Ako by ste si to mali prečítať: Budúcnosť je vždy neistá. Minulosť jednoducho vnímame istejšie, pretože dnes už vieme, čo sa skutočne stalo.

Titulok: Sú dnes trhy prekúpené?

Ako by ste si to mali prečítať: Opýtajte sa znovu o niekoľko mesiacov.

Titulok: Súčasný alebo bývalý prezident, demokrat / republikáni, zapríčiní X % hospodársky, alebo akciový rast

Ako by ste si to mali prečítať: Prezidenti alebo politické strany osobne neriadia ekonomiku ani akciové trhy tvorené miliónmi účastníkov a biliónmi dolárov, všetko zabalené v rámci komplexného adaptívneho systému. Neponúkajú sa im páky, ktoré by mohli podľa potreby zatiahnuť, aby dokázali vecami pohnúť smerom hore, alebo dolu.







Titulok: Akciový trh prežíva bolestivú korekciu.

Ako by ste si to mali prečítať: Sporitelia na dôchodok sa budú tešiť zo správy, ako cena akcií klesá. Tí, ktorí majú pred sebou ešte desiatky rokov šetrenia a investovania môžu dúfať, že trend bude pokračovať.

Titulok: ...by mohlo spôsobiť, že sa zlato dostane na úroveň 1500 dolárov za uncu

Ako by ste si to mali prečítať: Je to celková odhad. Nikto nemá potuchy, ako to skutočne bude.

Titulok: Nadišiel čas na nákup akcií, moment na ktorý sme čakali?

Ako by ste si to mali prečítať: Je to presne tak. Vždy a nikdy je to ten správny moment na akciovom trhu, pretože všetko závisí na kvalite výberu a nie trhu.

Titulok: Goldman Sachs očakáva, že akciová rally potrvá nasledujúce tri mesiace

Ako by ste si to mali prečítať: Veľké finančné firmy majú také množstvo stratégov, že sa tam určite nájde niekto, kto v najbližších dňoch bude publikovať presný opak toho, čo jeho kolegovia práve predpovedali.

Titulok: Kedy bude centrálna banka zvyšovať sadzby?

Ako by ste si to mali prečítať: Pomohla vám už niekedy politika Fedu/ECB urobiť lepšie investičné rozhodnutia? Dokonca aj keď budete presne vedieť, čo centrálni bankári v budúcnosti urobia, stále nemáte tušenie, ako budú reagovať ostatní investori.





Titulok: Panika investorov a zbavovanie sa titulov dáva predpoklad medvedieho trhu

Ako by ste si to mali prečítať: Len žiadnu paniku. Očakávané výnosy a dividendové výnosy stúpajú aj počas medvedích trhov. To je výhoda dlhodobých investorov.

Titulok: Dokonalá búrka spôsobila prepad trhov

Ako by ste si to mali prečítať: K všetkému, čo sa deje na trhoch, by sme chceli pripojiť dôležito znejúce príbehy. Nečudo, že sa zdá, že tentoraz príde 100-ročná búrka, ale keď je to už každý mesiac, alebo aj častejšie, asi to nebude až tak zlé.



Titulok: Permanentný medveď predpovedá, že prepad na trhu bude horší ako v roku 1987

Ako by ste si to mali prečítať: Niektorí experti neustále predpovedajú nebezpečenstvo a čierny scenár pre trhy a ekonomiku, preto sa s ich názormi môžete stretnúť takmer každý týždeň. Budú vo svojich predikciách pokračovať dovtedy, kým konečne nebudú mať "pravdu."

Titulok: 10 najlepších akcií, ktoré by ste mali mať vo svojom portfóliu práve teraz

Ako by ste si to mali prečítať: Tu je 10 náhodne vybraných akcií o ktorých si myslíme, že by mohli ďalej rásť z dôvodov, ktoré sú čisto špekulatívne.

Titulok: Investori sú opatrne optimistickí

Ako by ste si to mali prečítať: Nevieme dokopy nič, takže použijeme túto klasickú formulku, ktorá neposkytuje vôbec žiadne informácie.

Titulok: Rast ziskov je druhá polovica príbehu

Ako by ste si to mali prečítať: Nikto nikdy v skutočnosti nekontroluje predpovede spiatočne, nevracia sa k nim napríklad v druhej polovici roka, takže to dáva skvelý predpoklad k tomu, že môžete predpovedať takmer čokoľvek a nebudete za to neskôr niesť žiadnu zodpovednosť.

Titulok: Na akciovom trhu je horúco, nadišiel čas na nákup?

Ako by ste si to mali prečítať: Je pravdepodobné, že v čase, keď uvidíte takúto informáciu o akciách v titulkoch, už ste dávno premeškali svoju príležitosť k výhodnému nákupu.