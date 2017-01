dnes 12:01 -

Indický výrobný sektor zaznamenal v decembri pokles, prvýkrát za uplynulý rok. To by mohol byť prvý zo signálov, že nečakané rozhodnutie premiéra Narendra Modiho stiahnuť z obehu bankovky s najvyššou hodnotou, sa už odrazilo na slabšom dopyte po indických produktoch. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nikkei.

Podľa Nikkei index nákupných manažérov (PMI) z indického výrobného sektora v decembri klesol na 49,6 bodu z 52,3 bodu v novembri. Hodnota indexu dosiahla najnižšiu úroveň od decembra 2015 a prepadla sa pod zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity daného odvetvia od jej poklesu.

Nedostatok peňazí v ekonomike a slabé nové objednávky kormidlujú hospodárstvo zlým smerom. Indii tak hrozí, že príde o pozíciu jednej z najrýchlejšie rastúcich ekonomík sveta.

Nedostatok hotovosti v Indii, po stiahnutí bankoviek v novembri 2016, sa už premietol do zníženia nákupnej aktivity aj zamestnanosti. Ak bude tento trend pokračovať, môže vyvolať odpor verejnosti voči vláde, najmä jej predsedovi.

Ukážkovou negatívneho vplyvu stiahnutia najväčších bankoviek sú výsledky výrobcu motocyklov Bajaj Auto. Jeho celkový odbyt sa v decembri znížil o 22 %, najstrmšie za 21 mesiacov.

Najväčší výrobca áut v krajine Maruti Suzuki tiež hlási za december pokles predaja na domácom trhu o 4,4 %.

Analytici, ktorých oslovila agentúra Bloomberg odhadujú, že indická ekonomika vo finančnom roku 2016/17 (do 31. marca 2017) vzrastie o 6,9 %. To je slabšia predpoveď ako v novembri, keď ešte očakávali jej expanziu o 7,3 % a výrazná spomalenie po 7,6-% raste v predchádzajúcom roku.