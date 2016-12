Situácia v ambulantnom sektore je podľa ASL alarmujúca

dnes 10:16 -

Veková štruktúra ambulantných lekárov je nevyhovujúca. Upozornil na to prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth na stretnutí s novinármi v decembri. Vo vekovej skupine nad 65 rokov je zastúpenie lekárov v ambulantnom sektore 14,24 %, oproti 4,95 % lekárov v štátnych zdravotníckych zariadeniach. V spomínanej vekovej skupine je 6,44 % lekárov VÚC. "Situácia je čím ďalej, tým viac alarmujúcejšia," povedal Šóth.

Nad 60 rokov je zastúpenie v ambulantnom sektore 32,48 % v porovnaní s 14,39 % lekárov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a 18,62 % lekárov VÚC. Vo vekovej skupine nad 50 rokov pracuje v ambulantnom sektore až 59,06 % lekárov, v štátnych zdravotníckych zariadeniach je to 29,34 % a vo VÚC 27,87 %.

ASL upozorňuje, že ambulantný sektor za súčasnej ekonomickej situácie zaniká. "V každom regióne môžeme nájsť príklady, kedy po lekároch, ktorí ukončili činnosť z akéhokoľvek dôvodu, ostali prázdne ambulancie a čakajúci pacienti," uviedla asociácia. Výsledkom ekonomických podmienok v ambulanciách "neštátnych" lekárov je podľa ASL stav, kedy mladý lekár nemá žiadnu ekonomickú motiváciu prísť do ambulantnej sféry, nakoľko by si pridal povinnosti a starosti podnikateľa, ale ubral by si zo súčasného príjmu.

"Zodpovední za tento stav sú tí, ktorí nastavujú pravidlá systému, jeho ekonomické a právne parametre a nevidia alebo nechcú vidieť skutočnosť, že v prípade, ak sa urýchlene nezmenia podmienky v sektore ambulantnej zdravotnej starostlivosti - nastane nevyhnutne jej kolaps a dramatické obmedzenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov Slovenska," apeluje asociácia.