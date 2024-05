Greenpeace Slovensko kritizuje schválenie výstavby jadrového bloku

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Markus Spiske

Mimovládna ekologická organizácia Greenpeace Slovensko odsúdila zámer na výstavbu nového jadrového zdroja, ktorý v stredu schválila vláda. Podľa združenia sú riešením možného nedostatku elektrickej energie investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

„Ak podľa premiéra nastal čas reagovať na energetické potreby Slovenska, tak treba prehodnotiť, do akých zdrojov energie budeme investovať na ich pokrytie. Je známym faktom, že výstavba jadrovej elektrárne môže trvať viac než desať rokov,“ uviedla organizácia s tým, že uvedenie do prevádzky OZE je z časového hľadiska oproti jadrovej energii významne menej náročné.

Greenpeace pripomenul aj riziká spojené so vznikom rádioaktívneho odpadu a predpokladanú vysokú cenu projektu. „Namiesto projektov, ktoré podporujú centralizovanie energetiky, by vláda mala investovať do rozvoja napríklad energetických komunít, ktoré umožňujú ľuďom mať kontrolu nad energiou a sú aj významným prvkom v boji proti energetickej chudobe,“ dodala organizácia.

Vláda rozhodla o výstavbe nového jadrového bloku v lokalite Jaslovských Bohuníc s výkonom do 1200 megawatthodín. Dodávateľ ani cena nového bloku zatiaľ nie sú jasné. Premiér Robert Fico (Smer-SD) však v minulosti uviedol, že by malo ísť o jadrový zdroj v majetku a pod kontrolou štátu.