Na Slovensku nie je dostatok jaslí ani pre deti pracujúcich

Na Slovensku nie sú podľa rezortu práce a sociálnych vecí v súčasnosti dostatočné kapacity pri umiestňovaní detí do jaslí ani pre deti pracujúcich rodičov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) tak reagovalo na výhrady prezidenta SR Andreja Kisku k tzv. jasličkovému zákonu, ktorý v stredu prezident vrátil do parlamentu. Hlava štátu túto legislatívnu úpravu považuje za neprimerane diskriminačnú voči niektorým skupinám rodičov a detí.

"Princíp ustanovení návrhu zákona, ktoré práve odkazujú na poskytovanie sociálnych služieb, má ambíciu dať možnosť jednotlivým zariadeniam v prvom rade uprednostňovať tých rodičov, pre ktorých je finančná a kapacitná dostupnosť zariadení nevyhnutná k plneniu ich pracovných povinností, prípadne absolvovania prípravy na profesionálny život,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Tento dlho očakávaný zákon podľa rezortu nemá ambíciu a ani nemôže riešiť nedostatok kapacít škôlok, čo ostáva prioritou riešení kompetentného Ministerstva školstva SR a samospráv.

"Vecné zdôvodnenie stanoviska prezidenta ministerstvo vníma tak, že miesta v zariadeniach majú byť rovnako bez rozdielu dostupné pre každého rodiča, resp. dieťa do 3 rokov,“ tvrdí rezort práce a sociálnych vecí. Výhrady podľa ministerstva zároveň signalizujú, že prezident vníma úlohu zriadenia dostupných a bezpečných jasličiek aj ako prevenciu pred nežiaducimi dôsledkami zotrvávania detí do 3 rokov v svojich znevýhodnených rodinách, v málo podnetnom prostredí. "Je pravdou, že návrh zákona túto filozofiu prioritne nerieši a sústreďuje sa na riešenie problému denného skĺbenia rodinných a pracovných povinností rodičov najmenších detí,“ priznal rezort.

Prezident v stredu nepodpísal jasličkový zákon, ktorý parlament schválil koncom novembra. Novela zákona o sociálnych službách zavádza novú sociálnu službu starostlivosti o deti do troch rokov v detských jasliach. Kiskovi sa však nepozdáva spôsob, akým sa táto služba zavádza. Novelu považuje za neprimerane diskriminačnú voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa prezidenta je preto nevyhnutné vytvoriť dostatočný priestor posúdiť túto problematiku nanovo a komplexne.

Schválená novela zákona je podľa hlavy štátu prejavom obmedzeného pohľadu jedného rezortu na starostlivosť o deti v ranom detstve. Podľa schváleného zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi len rodičia, resp. zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Toto obmedzenie má podľa prezidenta pri zúženom chápaní služby štátu len ako sociálnej služby pre rodičov, ktorí pracujú alebo študujú, svoju vnútornú logiku.

Podľa vrátenej novely zákona má byť sociálnou službou poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič alebo iná osoba, ktorá má toto dieťa zverené do osobnej starostlivosti, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje na strednej škole alebo vysokej škole. Detské jasle by podľa novely zákona mohla prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia. Prevádzka takýchto zariadení by však podliehala prísnym požiadavkám na hygienu, priestorové vybavenie, či ich personálne zabezpečenie.