Slávneho ekonóma po rokoch oživili: Čo sa to tu deje? Prečo ste sa nepoučili z histórie?

Všetko bolo tak ponuré, keď Keynesa viezli na kryoniku. Práve začala španielska občianska vojna, Stalinove čistky boli v plnom prúde, zotavenie z Veľkej depresie bolo ešte veľmi krehké. Po prebudení v roku 2016, chcel Keynes vedieť, čo sa za osem desaťročí udialo. Dozvedel sa, že masová nezamestnanosť z roku 1930 skončila, aj keď len kvôli nárastu vojenskej výroby.

Za dobrú správu sa dá považovať tá, že sme sa dokázali poučiť z udalostí od roku 1930. Vlády sa zaviazali udržať dopyt na vysokej úrovni, s cieľom zabezpečiť plnú zamestnanosť. Pomohli daňové príjmy, ktoré zaznamenali zo silného rastu vyšších výdavkov na verejnú infraštruktúru. Prijali sa kroky, aby sa zúžila priepasť medzi bohatými a chudobnými.



Zlou správou je, že všetky tie lekcie a ponaučenia nakoniec zostali zabudnuté. Obdobie medzi druhým víťazstvom Roosevelta a príchodom Trumpa do Bieleho domu možno rozdeliť na dve polovice: 40 rokov do roku 1976 a 40 rokov od roku 1976.

Keynes zistí, že vlády sa odchyľujú od svojich myšlienok. Namiesto toho sa snažia držať rozpočtových prebytkov v dobrých časoch a deficitov v zlých časoch. Neúnavne sledujú deficity. Nedokážu definovať rozdiel medzi každodennými výdavkami a investíciami. December 1976 bol kľúčový pre Veľkú Britániu. Kabinet sa zhodol v tom, že úsporné opatrenia sú cena, ktorú bolo treba zaplatiť za pôžičku od Medzinárodného menového fondu.







Následne bol Keynes informovaný, že došlo ku zmene paradigmy práce a jej prepojenosti na monetarizmus. Regulácie boli zrušené, plná zamestnanosť už nepredstavovala hlavný cieľ politiky, sila odborov ochabla, dane sa čoraz viac znižovali, nerovnosť sa rozšírila, výroba klesala. „Nemusíte pokračovať, hovorí Keynes, ja vám dopoviem, čo sa stalo ďalej. Škrty vládnych výdavkov viedli k nedostatku účinného dopytu, ktorý sa zastieral znížením úrokových sadzieb. Lacnejšie peniaze viedli k určitému zvýšeniu produktívnych investícií, ale aj k špekuláciám na akciovom trhu a na trhu nehnuteľností. Nakoniec bublina praskla, a rovnako ako v roku 1929, došlo k ohromujúcemu pádu. To vysvetľuje, prečo titulky, aké vidím v novinách, sa nápadne podobajú tým z roku 1936: vysoká nezamestnanosť a nedostatok rastu, čoho už má verejnosť plné zuby. To vysvetľuje výsledky referenda vo Veľkej Británii a Taliansku, výsledok amerických prezidentských volieb a rastúcu podporu pre krajne pravicové strany v Nemecku a vo Francúzsku.“

Keynes zostáva prekvapený, keď zistí, že kríza tu bola pred ôsmimi rokmi. „Čo sa dialo v medziobdobí?,“ pýta sa. Odpoveď dostáva v zmysle, že spočiatku centrálne banky znížili oficiálne úrokové sadzby na doteraz nevídané. Vo Veľkej Británii boli výpožičné náklady znížené na 0,5 %, a to je dokonca menej, ako keď libra opustila zlatý štandard v roku 1931.

Ale to nebolo všetko. Centrálne banky tiež kúpili dlhopisy zo súkromných inštitúcií, s cieľom zvýšiť prísun peňazí na trh. Alebo upravili dlhodobé úrokové sadzby. Na obe iniciatívy Keynes prikývol. Súhlasí s agresívnou menovou politikou, pretože nižšie úrokové sadzby by mali pomôcť stimulovať zvýšenie súkromných investícií, veď vo väčšine prípadov je to krok, ktorý dokázal zdvihnúť ekonomiku z recesie.

Ale dodáva, že to nemusí byť len menová politika. Za určitých okolností, nezáleží na tom, ako nízko úrokové sadzby sú, súkromný sektor sa môže cítiť veľmi neisto ohľadom budúcnosti jednoducho nie je ochotný investovať. Ľudia radšej hromadia hotovosť, než by ju mali minúť. Menová politika sa stáva drogou. Upokojuje ľudí a maskuje skutočnosť, že sa deje niečo neobvyklé.

Keynes tvrdí, že tejto menovej drogy budeme potrebovať čoraz väčšie dávky. Budú nevyhnutné na udržanie globálnej ekonomiky so slabými investíciami, čo povedie k výrazne nižšej produktivite, a rastu, ako sme dosiahli v rokoch predchádzajúcich kríze. Ale ak menová politika prestala byť účinná, čo by mali vlády robiť?





Keynesova Všeobecná teória hovorí, že túžba súkromného sektora investovať je ovplyvnená "zvieracím duchom". Keď zvieracieho ducha niet, vlády by mali do hry vstúpiť s verejnými investíciami. Mali by to urobiť aj za cenu vyššieho deficitu štátneho rozpočtu, keďže vyšší rast, ktorý to bude mať za následok, bude znamenať investíciu, ktorá sa viac než oplatí.

Keynes je zdesený, keď počuje, že na rozdiel od krátkeho obdobia kolektívneho stimulu v roku 2009, nebol tento prístup vôbec uplatňovaný. Vládam rýchlo rástli obavy o veľkosti svojich rozpočtových deficitov a zníženia verejných investícií. Ale slabý rast znamenal zníženie deficitu, čo trvalo dlhšie, než sa očakávalo. Ultranízke úrokové sadzby pre najlepšiu časť desaťročia viedli k vytváraniu bublín na poli aktív. Opatrenia na zvyšovanie súkromného dlhu nezaberajú. Všetok depresívny vývoj bol predvídateľný, hovorí Keynes. Čas sa vrátiť do roku 1936.

Keynes načrtáva tri alternatívy, ako sa zachovať v roku 2016. Daňové škrty a infraštruktúrne výdavky navrhované Trumpom povedú k silnejšiemu rastu v krátkodobom horizonte, ale Keynes hovorí, že to stačiť nebude. Obáva sa, že USA potrebujú niečo navyše než len investície do verejnej infraštruktúry, a že tento stimul neprinesie to čo sa od neho očakáva.

Druhou možnosťou by bolo využiť výnimočne nízke úrokové sadzby a vypožičať si na investičné projekty v dlhodobom horizonte. Vlády by to mali dokázať urobiť bez vyvolania poplachu na trhoch, myslí si Keynes.

Variant číslo tri by znamenal byť viac kreatívny s kvantitatívnym uvoľňovaním. Namiesto toho, aby sa tlačili nové peniaze, ktoré sa používajú pre špekulatívne hry, by ich vlády mali použiť na financovanie infraštruktúry. Stavebný boom dáva s QE zmysel, nafukovanie cien nehnuteľností s QE nie.

„Ďalšiou únikovou cestou, je tá na ktorú sme stavili v roku 1936, ale tú neodporúčam.“

Sám Keynes jasne povedal, že by svojich nasledovníkov s potešením udrel po prstoch, keby jeho myšlienky prekrúcali tak, ako by sa im to hodilo. Keynes ale bohužiaľ zomrel v roku 1946, príliš skoro na to, aby mohol plne rozpracovať svoje teórie a ich detaily. Bol to charizmatický optimista a slobodomyseľný showman.