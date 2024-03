Trhová hodnota firmy Apple po zásahu regulátorov klesla: Analytici vidia paralelu s Microsoftom

Foto: unsplash.com/kuaileqie RE

Trhová hodnota americkej technologickej spoločnosti Apple sa po štvrtkovom zásahu regulátorov znížila o 113 miliárd dolárov, a vzdialila sa tak maximu z vlaňajšieho leta, keď sa Apple stal prvou verejne obchodovanou firmou s trhovou hodnotou viac ako tri bilióny dolárov. Časť analytikov vidí v súčasnej kauze paralelu s firmou Microsoft, kde ťahanie regulátorov v roku 1998 vyústilo do rozhodnutia, ktoré zmenilo spôsob, ako Microsoft podniká a ako si buduje postavenie na trhu.

Americké ministerstvo spravodlivosti vo štvrtok podalo na Apple žalobu za to, že firma podľa neho porušuje pravidlá hospodárskej súťaže. Firmu Apple ale majú v hľadáčiku tiež európske regulačné orgány, ktoré vyšetrujú, či Apple dodržiava unijné Nariadenie o digitálnych trhoch (DMA). To všeobecne stanovuje, čo v online prostredí môžu a čo nemôžu robiť veľké internetové firmy.

Kauza Microsoft z roku 1998 je označovaná za prelomovú, pretože zásah regulačných orgánov vtedy prelomil zovretie, ktoré si Microsoft vybudoval okolo operačného systému Windows určeného pre stolové počítače. Podobný postup sa ale tentoraz môže ukázať ako nedokonalý plán, pretože konkurenčné prostredie v prípade trhu so smartfónmi vyzerá inak, ako keď si Microsoft užíval takmer monopolného postavenia, uviedla vo svojej analýze agentúra Reuters.

Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo Apple z monopolizácie trhu

Americké ministerstvo spravodlivosti spolu s vládami ďalších 15 amerických štátov obvinilo Apple z nezákonnej monopolizácie trhu smartfónov prostredníctvom obmedzení pre vývojárov aplikácií, čo podľa úradov v dôsledku vedie k tomu, že spotrebitelia sú nútení platiť vyššie ceny. Apple namieta, že sa americká vláda mýli vo faktoch aj v aplikácii zákona.

Vláda tak podľa viacerých právnych expertov bude musieť teraz dokázať, že obchodné praktiky Applu skutočne spôsobili konkurencii ujmu a že spotrebitelia skutočne platia viac, ako by tomu bolo v prípade, ak by Apple postupoval inak.

Apple mal na konci septembra 2023 na severoamerickom trhu so smartfónmi 55-percentný podiel

Microsoft bol nútený otvoriť svoj operačný systém Windows konkurencii, pretože v 90. rokoch mal na trhu operačných systémov pre stolové počítače zhruba 95-percentný podiel. Pre porovnanie – Apple mal na konci vlaňajšieho septembra na severoamerickom trhu so smartfónmi podľa odbytu 55-percentný podiel, zvyšok tvorili z veľkej časti telefóny využívajúce operačný systém Android od spoločnosti Google, uvádza spoločnosť Canalys, ktorá sa zaoberá analýzou trhu.

Apple a konkurenčná juhokórejská spoločnosť Samsung Electronics mali v minulom roku na celosvetovom trhu asi 20-percentný podiel, hoci Apple svojho rivala s miernym náskokom porazil z hľadiska odbytu, ukazujú tiež údaje spoločnosti Canalys. Naopak v prípade Microsoftu išlo hovoriť o jasnej monopolizácii trhu operačných systémov pre osobné počítače, pretože tam žiadna skutočná konkurencia neexistovala, povedal Douglas Ross, ktorý sa na právnickej fakulte Washingtonskej univerzity venuje súťažnému právu.

Na druhej strane Android „je veľmi populárny, najmä vo zvyšku sveta, a je veľmi účinným konkurentom pre iOS“, dodal Ross. Operačný systém iOS využívajú smartfóny iPhone od Applu, o ktoré v spore s regulátormi ide.

Server The Information poukazuje na to, že sťažnostiam čelia aj ďalšie tri veľké technologické firmy. Popri Applu je to Amazon, Alphabet a Meta Platforms. Kauza Apple je ale symbolicky dôležitá vzhľadom na to, aká rešpektovaná a bohatá je spoločnosť Apple.

„Možno to je dôvod, prečo vedúci protimonopolného odboru amerického ministerstva spravodlivosti Jonathan Kanter načrtol paralelu medzi prípadom proti Applu a tými, ktoré ministerstvo spravodlivosti v minulosti viedlo proti firmám Standard Oil, Microsoft a AT & T,“ napísal autor komentára na webe The Information. Trhová sila telekomunikačnej spoločnosti AT & T a ropného konglomerátu Standard Oil bola taká obrovská, že sa tieto firmy na príkaz regulačných orgánov museli nakoniec rozdeliť.

„Nič nenasvedčuje tomu, že by vláda od Applu požadovala niečo také drastické. Pre vládu by bol úspech, keby Apple uvoľnil povestne prísne pravidlá vo svojom virtuálnom obchode App Store, sprístupnil iMessage užívateľom Androidu a uľahčil fungovanie širšieho radu inteligentných hodiniek a digitálnych peňaženiek na iPhonoch,“ píše The Information.