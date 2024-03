TikTok prinútil amerických užívateľov, aby protestovali u svojich poslancov

Foto: pixabay.com/8268513

Čínska sociálna sieť pre zdieľanie krátkych videí Tiktok prinútila amerických užívateľov, aby protestovali u svojich poslancov proti hroziacemu úplnému zákazu jej činnosti v Spojených štátoch. Zriadila v aplikácii odkaz, na ktorý keď užívateľ klikne, môže sa telefonicky spojiť so zákonodarcom príslušným pre jeho volebný obvod. Web The Information uviedol, že kancelária jedného zákonodarcu bola hovormi zaplavená natoľko, že zamestnancom nezostalo ako telefón vypnúť.

„Kongres plánuje úplný zákaz TikToku,“ stojí v správe, ktorú TikTok vo štvrtok rozposlal svojim užívateľom. Spoločnosť týmto varovaním naráža na návrh zákona, ktorý sa v súčasnosti pripravuje v Snemovni reprezentantov USA.

Dokument, ktorý spoločne pripravili demokrati a republikáni, by dal majiteľovi TikToku, spoločnosti ByteDance, necelých šesť mesiacov na to, aby sa vzdala kontroly nad populárnou aplikáciou. V opačnom prípade by mohol byť TikTok v USA zakázaný v obchodoch s aplikáciami. Služba tvrdí, že má v USA 170 miliónov užívateľov.

TikTok je jediná úspešná online platforma na Západe, ktorá nepochádza zo Spojených štátov. Najmä v USA, ale aj v Európe panujú obavy, že by čínske úrady mohli aplikáciu zneužiť na zhromažďovanie informácií o užívateľoch. Vlády viacerých krajín a Európska komisia zakázali používanie TikToku v služobných mobilných telefónoch.

ByteDance sídli na Kajmanoch a vlastnia ju zo 60 percent západní investori

TikTok obavy stále odmieta a zdôrazňuje, že sa nepovažuje za dcérsku spoločnosť čínskej firmy. Uvádza, že spoločnosť ByteDance vlastnia zo 60 percent západní investori a že spoločnosť sídli na Kajmanských ostrovoch v Karibiku.

Kritici oponujú, že s 20-percentným podielom majú čínski zakladatelia nad podnikom kontrolu vďaka silnejším hlasovacím právam a že ByteDance má veľké sídlo v Pekingu. Americkí zákonodarcovia často spájajú TikTok priamo s Komunistickou stranou Číny.