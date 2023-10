Švédsko oznámilo, že bol poškodený telekomunikačný kábel s Estónskom

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Miryam León

Švédsky minister civilnej obrany Carl-oskar Bohlin oznámil, že bol poškodený telekomunikačný kábel spájajúci Švédsko s Estónskom. Incident sa zrejme odohral v rovnakom čase, keď bol 8. októbra poškodený podmorský plynovod a telekomunikačný kábel spájajúci Fínsko a Estónsko, dodal podľa agentúry Reuters minister.

Kábel bol poškodený mimo teritoriálnej vody a výlučnú ekonomickú zónu Švédska, uviedol na tlačovej konferencii Bohlin. Odvtedy už začal opäť fungovať.

„V tejto chvíli nemôžeme povedať, čo toto poškodenie spôsobilo,“ povedal Bohlin. „Môžeme však povedať, že toto poškodenie sa odohralo v podobnom čase a vo fyzickej blízkosti k poškodeniu, ktoré bolo predtým hlásené na plynovode medzi Estónskom a Fínskom a telekomunikačnom kábli medzi Estónskom a Fínskom“, dodal.

Pokles tlaku zaznamenali v noci na nedeľu počas búrky

Plynovod Balticconnector bol 8. októbra skoro ráno odstavený pre neobvyklý pokles tlaku a obavy z úniku plynu. Pokles tlaku zaznamenal fínsky prevádzkovateľ plynovodu Gasrid Finland v noci na nedeľu počas búrky. Fínska vláda potom potvrdila, že plynovod bol poškodený, ako aj paralelný telekomunikačný kábel.

Fínsky premiér Petteri Orpo vyhlásil, že únik plynu bol pravdepodobne spôsobený vonkajším zásahom, vyšetrovanie je ale len na začiatku. Vyšetrovatelia okrem iného preverujú lodnú dopravu v oblasti v čase incidentu.

Hlavný vyšetrovateľ Risto Lohi uviedol, že podľa predbežných zistení sa zdá, že poškodenie spôsobila skôr „mechanická sila“ ako explózia. Pripustil pritom, že škody mohla spôsobiť napríklad lodná kotva. Riaditeľ Fínskej bezpečnostnej a spravodajskej služby Antti Pelttar odmietol povedať, či za prípadnou sabotážou môže byť Rusko. Zapojenie štátneho aktéra však podľa neho nemožno vylúčiť.

Plynovod Balticconnector medzi fínskym mestom Inkoo a estónskym Paldiski je dlhý 77 kilometrov

Plynovod Balticconnector je dlhý 77 kilometrov a vedie medzi fínskym mestom Inkoo a estónskym Paldiski. Plyn môže prúdiť oboma smermi v závislosti od toho, kde je väčší dopyt. Opravy poškodeného potrubia potrvajú najmenej päť mesiacov, oznámili jeho prevádzkovatelia, fínska firma Gasgrid Finland a estónska Elering.

Vlani v septembri poškodili doteraz nevysvetlené výbuchy plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktorými Rusko posielalo a plánovalo posielať plyn do Nemecka a ďalej do Európy. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stoja západné krajiny. Západní politici ruské obvinenia odmietli a niektorí naopak z útoku na plynovody obvinili Moskvu. List The New York Times neskôr napísal, že za sabotážou mohla byť proukrajinská skupina. Taktiež Kyjev ale akékoľvek zapojenie do veci odmieta.