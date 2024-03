Softvér prešovského startupu môže uľahčiť prácu s citlivými údajmi pomocou AI

Prvý zákon o systémoch umelej inteligencie môže byť realitou. Foto: SITA/AP

Nástup generatívnej umelej inteligencie (AI) prináša do firiem revolučné zmeny, no zároveň aj obavy o bezpečnosť dát. Prešovský startup Cequence vytvoril softvérové riešenie pre automatizované riadenie procesov a zmlúv s pomocou AI, ktoré môže zefektívniť prácu práve s citlivými údajmi, informovala spoločnosť.

„Hlavné obavy súvisia s únikom citlivých údajov tretej strane. My na ladenie parametrov modelu strojového učenia, pre zlepšenie výkonu na konkrétnej úlohe nášho modelu, využívame ChatGPT a s OpenAI máme uzavreté zmluvné podmienky. Tie zaručujú, že dáta od nás neukladá ani len v anonymizovanej forme,“ uviedol spoluzakladateľ startupu Martin Ragan.Ako dodal startup, ich riešenie umožňuje firmám zrýchliť uzatváranie zmlúv o 50 % a zvýšiť dodržanie zmluvných záväzkov o 62 %. Cequence dosahuje po nasadení presnosť 80 až 90 % a po kontinuálnom ladení viac ako 90 %.

„Úloha softvéru je zautomatizovať drvivú väčšinu manuálnych úkonov. Používatelia sú však oboznámení s tým, že na konci procesu musí výsledok skontrolovať človek a v prípade potreby ho opraviť. Tým sa zároveň ich riešenie neustále učí a zlepšuje,“ pripomenul Ragan.Minuloročná správa spoločnosti Verizon ukázala, že 62 % únikov firemných dát prebehlo cez ich externých dodávateľov. Cequence na to reaguje prísnymi internými štandardmi a implementovaním moderných postupov v oblasti ochrany dát a súkromia. Ochranu svojich a zákazníckych dát zabezpečuje aj mnohými ďalšími spôsobmi.

„Pracujeme s mimoriadne citlivými dátami a to nielen dátami klienta, ale aj jeho zákazníkov a dodávateľov. Nedávno sme preto nadviazali spoluprácu so slovenským softvérovým domom Vacuumlabs, ktorý nám pomôže ešte viac zvýšiť zabezpečenie komunikácie medzi klientskymi dátami a samotnou aplikáciou,“ dodal CTO startupu a šéf vývoja Martin Rázus.Ako uviedol startup, globálny trh so softvérmi na správu zmlúv je na vzostupe a podľa prognóz by mal do roku 2032 dosiahnuť hodnotu 8,35 miliardy eur.