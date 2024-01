Skončí ambiciózny Remišovej projekt fiaskom? Kontrolóri nenechali na firme Slovensko IT nitku suchú!

Veronika Remišová v čase svojho pôsobenia na poste ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Foto: SITA

Štátni kontrolóri vystavili spoločnosti Slovensko IT nelichotivé vysvedčenie. Najvyšší kontrolný úrad SR vyčíta štátnej akciovke založenej rezortom informatizácie pod vedením Veroniky Remišovej okrem problémov v hospodárení aj absenciu finančného riadenia. Identifikoval aj napríklad nízku vyťaženosť zamestnancov, neodvádzanie poistného či pochybenia dozornej rady. Celkovo kontrolóri konštatujú, že vedenie spoločnosti Slovensko IT sa nesprávalo ako dobrý hospodár.

Z výsledkov kontroly, ktorou Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) preveroval činnosť štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT, vyplýva, že spoločnosť nenaplnila ambiciózne ciele a je nevyhnutné rozhodnúť o jej budúcnosti.

Slovensko IT založil v roku 2020 rezort informatizácie podľa NKÚ bez analýzy jej opodstatnenosti a v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Štát už na jej fungovanie použil takmer 7 miliónov eur. V čase kontroly pritom neexistovalo vyhodnotenie jej prínosov a ani plnenia strategických cieľov.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zakladalo spoločnosť Slovensko IT s ambicióznym cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť komplexných IT služieb, ako aj inovatívnych a cloudových riešení pre občanov, podnikateľov či verejné inštitúcie.

Pôvodný účel sa stráca

Prvú zákazku jej však rezort zadal až po ôsmich mesiacoch od založenia. „Ani neskôr neboli zákazky zadávané kontinuálne, čo malo zásadný dopad na negatívne hospodárenie štátnej spoločnosti. V poslednom čase sú aktivity tejto košickej firmy v rozpore s pôvodným účelom a začína sa profilovať iba ako manažér procesov a kontraktor subdodávateľského reťazca,“ upozorňuje NKÚ.

Zhodnotenie činnosti Slovensko IT od NKÚ:

Okrem problémov v hospodárení identifikovali kontrolóri v spoločnosti aj riziká pri riadení projektov, nedostatočne nastavené kontrolné mechanizmy a úplnú absenciu finančného riadenia. Jedným z argumentov v prospech založenia spoločnosti boli aj avizované nižšie náklady na vybrané pozície IT expertov. Toto sa nenaplnilo a sadzby za človekodeň v rámci vybraných pozícií expertov nepredstavovali konkurenčnú výhodu.

Na druhej strane z kontroly vyplýva, že medzi výhody štátnej IT spoločnosti patrí skrátenie času pri dodávaní zákaziek, keďže sú realizované „in-house“ a bez nutnosti vykonať verejné obstarávanie. Pozitívne je tiež eliminovanie „vendor lock-in“, čiže zníženie závislosti od dodávateľa, pričom firma bola zadávateľom projektov k dispozícii a spolupracovala s nimi bez navyšovania ceny aj po ich odovzdaní.

Ukončí vláda jej činnosť?

„Národná autorita pre externú kontrolu v súvislosti so spoločnosťou Slovensko IT odporúča ministerstvu informatizácie predložiť na rokovanie vlády zámer jej ďalšieho pôsobenia alebo ukončenia činnosti. Rezort musí zodpovedať otázku o opodstatnenosti a schopnosti pôsobenia štátnej IT firmy v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví,“ zdôraznil predseda národných kontrolórov Ľubomír Andrassy.

Zároveň poukázal na to, že digitalizácia a informatizácia spoločnosti je stále veľkou výzvou a je nevyhnutná pre efektívne fungovanie štátu. Do pozornosti dáva rakúsku štátnu IT firmu Das Bundesrechenzentrum Kompetenzzentrum für Digitalisierung, ktorá je najväčším poskytovateľom IT služieb pre vládnu administratívu. Firma má 1700 zamestnancov, tržby za rok 2022 boli vo výške 447 mil. eur.

Vo všeobecnosti možno podľa NKÚ konštatovať, že vedenie štátnej spoločnosti Slovensko IT sa nesprávalo ako dobrý hospodár. Kontrolou bolo zistené, že náklady spoločnosti každoročne rástli. V prvých dvoch rokoch svojej pôsobnosti hospodárila so stratou 3,89 milióna eur najmä preto, že nemala zabezpečené zákazky a neboli prijímané kroky na zníženie nákladov. Medzi najvýznamnejšie nákladové položky patrili osobné náklady, nájomné nehnuteľností a náklady na manažérske činnosti.

Zamestnanci išli na pol plynu

Vzhľadom na nedostatok zákaziek bola problémom „využiteľnosť“ zamestnancov. „Štruktúra interných kapacít nebola pri založení spoločnosti optimálna, bolo prijatých veľa zamestnancov, pričom spoločnosť nemala zabezpečené zákazky a nemala jasný podnikateľský plán. Zamestnanci boli viac ako rok od založenia firmy využívaní len na úrovni maximálne 45 percent,“ upozornil Ľ. Andrassy.

Spoločnosť od založenia v roku 2020 do polovice roku 2023 zvýšila počet interných zamestnancov z 90 na 120. V prípade dohodárov stúpol ich počet z deviatich na 56. Kontrolóri zároveň zistili, že do septembra 2022 spoločnosť neodvádzala povinné poistné z manažérskych zmlúv, čím došlo k porušeniu zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení.

Rezort informatizácie, ako nositeľ zodpovednosti za strategické fungovanie tejto spoločnosti, od jej vzniku nedostatočne uplatňoval výkon práv jediného akcionára. Realistický podnikateľský plán spoločnosti bol valným zhromaždením schválený až v septembri roku 2023, dovtedy nebola stanovená vízia spoločnosti s jasnými merateľnými ukazovateľmi.

Dozorná rada si neplnila svoje úlohy

Dozorná rada nevykonávala kontrolnú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka, t. j. nepreverovala, či sú účtovné záznamy riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

Dozorná rada neschvaľovala ani nájom majetku presahujúci dobu jedného roka, aj keď takéto zmluvy mala spoločnosť uzatvorené a v zmysle stanov to patrilo do jej kompetencie. V rokoch 2020 a 2021 neboli v zmysle stanov zvolávané jej zasadnutia na mesačnej báze, činnosť dozornej rady bola skôr informatívna.

Spoločnosť uzatvorila v sledovanom období od septembra 2020 až do júna 2023 spolu 18 zmlúv a 9 objednávok súvisiacich s výkonom IT činnosti v hodnote bezmála 19,5 milióna eur bez DPH. Odberateľmi služieb boli MIRRI SR, NASES a ÚVO, pričom išlo prevažne o zákazky financované z európskych štrukturálnych fondov.

Národní kontrolóri zistili, že obsahové alebo finančné odchýlky, ktoré vyžadovali v rámci projektov zmeny, boli adresované predstavenstvu iba verbálne. Nebolo možné spätne verifikovať, kto a v akom rozsahu rozhodoval o zmenách. V čase výkonu kontroly boli v roku 2023 uzatvorené len štyri dodatky k existujúcim zmluvám. Dodatky nezahŕňali nové výkony a ani finančné navýšenie existujúcich zmlúv.

„Do konca výkonu kontroly nedošlo k uzatvoreniu žiadnej zmluvy na poskytovanie nových služieb, čo môže spoločnosť opakovane priviesť do existenčných problémov ako pri vzniku,“ uzatvára NKÚ.

Remišová argumentuje ziskom

Štátna akciová spoločnosť Slovensko IT vykazovala od roku 2022 zisk, čo sa pri niektorých štátnych spoločnostiach nedarí dosiahnuť ani za desať rokov. Uviedla to v piatok exšéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v reakcii na správu NKÚ.

„Samotná správa NKÚ konštatuje, že vďaka Slovensko IT prišlo k zníženiu závislosti od dodávateľa. Znamená to, že v minulosti štát podpisoval zmluvy, kde napriek tomu, že za IT systémy platil stovky miliónov eur dodávateľovi, nevlastnil absolútne nič. Toto je prípad štátneho portálu slovensko.sk,“ uviedla podľa TASR Remišová.

Za administratívne nedostatky, ktoré konštatovala správa NKÚ, bola podľa Remišovej vyvodená zodpovednosť a taktiež došlo k výmene štátneho tajomníka rezortu, ako aj k zmene vedenia spoločnosti. „Následne dochádzalo k náprave zistených nedostatkov, čo potvrdzuje aj správa NKÚ,“ cituje TASR Remišovú.