Internetová sociálna sieť Reddit plánuje v marci vstúpiť na burzu

Foto: pexels.com/Antoni Shkraba

Internetová sociálna sieť Reddit plánuje v marci vstúpiť na akciovú burzu. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené s plánmi podniku. Firma Reddit podľa zdrojov plánuje v rámci primárnej verejnej ponuky (IPO) predať zhruba desať percent svojich akcií. Išlo by o prvú primárnu verejnú ponuku akcií veľkej internetovej sociálnej platformy od roku 2019, keď na burzu vstúpila sieť Pinterest, píše Reuters.

Spoločnosť Reddit bola pri navýšení kapitálu v roku 2021 ohodnotená na zhruba desať miliárd dolárov (takmer 230 miliárd Kč). Firma, ktorú v roku 2005 založili vývojár Steve Huffman a podnikateľ Alexis Ohania, získava peniaze najmä z reklamy. Ponúka tiež užívateľom prémiové členstvo za 5,99 dolára mesačne.

Spoločnosť Reddit je zatiaľ stratová, čo pripisuje okrem iného investíciám do svojho rozvoja. Podľa decembrovej správy serveru The Information by mali vlaňajšie príjmy firmy Reddit z reklamy prekročiť 800 miliónov dolárov. To by zodpovedalo medziročnému nárastu o viac ako 20 percent.

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/StockSnap

Akcie veľkých podnikov pôsobiacich v oblasti sociálnych médií v uplynulom roku výrazne posilňovali. Napríklad cena akcií firmy Meta Platforms, ktorá je prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram či komunikačné služby WhatsApp, sa za posledných 12 mesiacov viac ako strojnásobila, napísala agentúra Reuters.