Dopyt po robotoch v Severnej Amerike minulý rok klesol: Ovplyvnilo to obavy z oslabovania rastu ekonomiky

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Alex Knight

Dopyt po robotoch v Severnej Amerike klesol v minulom roku takmer o tretinu, čo do veľkej miery ovplyvnili obavy z ďalšieho oslabovania rastu ekonomiky a zvyšovania úrokových sadzieb. Bol to prvý pokles dopytu za päť rokov, počas ktorých dopyt po robotických systémoch stabilne rástol. Informuje o tom správa z agentúry Reuters.

„V čase, keď sa ekonomike až tak veľmi nedarí, je lepšie s nákupmi (robotov) počkať,“ povedal Jeff Burnstein, šéf Združenia pre pokročilú automatizáciu, známeho aj ako A3. To pravidelne zverejňuje správy o vývoji dopytu po robotických systémoch.

A3 najnovšie uviedlo, že v roku 2023 si firmy v Severnej Amerike, väčšinou so sídlom v USA, v niektorých prípadoch však aj v Kanade a Mexiku, objednali 31 159 robotov. V porovnaní s rokom 2022 to znamená pokles o 30 %. Je to prvý pokles za posledných päť rokov a percentuálne to znamená najvýraznejší pokles od roku 2006.

Čo sa týka posledného štvrťroka 2023, vývoj dopytu bol o niečo lepší ako v predchádzajúcich kvartáloch. Síce aj vo 4. štvrťroku dopyt po robotoch klesol, pokles však dosiahol iba 8 %. Celkovo si firmy v Severnej Amerike objednali v poslednom štvrťroku minulého roka 7 683 robotov.

K najväčšiemu poklesu došlo v sektoroch spojených s automobilovým priemyslom, ktorý sa na globálnom trhu s priemyselnými robotmi podieľal vlani približne polovicou. Pokles dopytu po robotoch však zaznamenali aj iné sektory, ako potravinársky a kovospracujúci.