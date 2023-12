Kupujete tieto tri potraviny? Podľa vládnej analýzy majú na Slovensku nezvyčajne vysoké ceny, predajcov čaká kontrola!

Foto: Pixabay.com/kc0uvb

Rast cien potravín sa na Slovensku stabilizoval. Napriek tomu sú u nás na pultoch obchodov potraviny, ktoré majú nezvyčajne vysokú cenu. Ide o maslo, vajcia a syr Eidam. Vyplynulo to z analýzy rezortu financií, o ktorej rokovala vláda. Tá následne rozhodla, že predajcov týchto potravín čaká kontrola. Ak by sa vývoj cien neuberal správnym spôsobom, kabinet nevylučuje aj cenovú reguláciu.

Tempo rastu cien potravín na Slovensku sa podľa vládou schválenej analýzy v tomto roku stabilizovalo. Prispel k tomu hlavne pokles cien energií a poľnohospodárskych komodít na svetových trhoch. Od apríla sú tak spotrebiteľské ceny potravín na Slovensku v priemere nezmenené.

„Medzinárodné porovnanie cien vo vertikále však naznačuje na Slovensku nezvyčajne vysokú cenu masla, vajec a syru Eidam,“ upozorňuje rezort financií.

Kabinet schválil spomínanú analýzu cenového vývoja s pripomienkou, ktorej znenie zatiaľ nie je známe.

Svetový šok do cien agrokomodít a energií navýšil nielen náklady, ale aj ziskovosť firiem najmä v poľnohospodárstve, pričom ziskovosť vo výrobe potravín a v maloobchode je taktiež nad úrovňami rokov 2018 a 2019. Rezort financií preto vzhľadom na tieto zistenia odporučil vykonať cenové kontroly u predávajúcich a výrobcov vybraných druhov potravín.

Hrozí predajcom cenová regulácia?

Slovenská obchodná inšpekcia tak na základe rozhodnutia vlády bude musieť vykonať cenovú kontrolu u predávajúcich vybraných druhov potravín v maloobchode, a to do konca budúceho roka.

„Cenová kontrola u predávajúcich v maloobchode bude zameraná na vybrané druhy potravín, najmä na maslo, vajcia a syr Eidam, u ktorých boli v analýze preukázané najvyššie ceny,“ spresňuje ministerstvo financií.

V prípade, ak bude pretrvávať nežiaduci cenový vývoj, prehodnotí vláda aj ďalšie opatrenia, prípadne až cenovú reguláciu. Ministerstvo financií pritom očakáva, že už vyššia sledovanosť predávajúcich bude limitovať ich vplyv na rast cien.

Vrchol rastu cien už máme za sebou

Rast cien na Slovensku dosiahol vrchol v marci tohto roka a odvtedy potravinová inflácia postupne spomaľuje. Kým v období od januára 2022 do marca 2023 ceny potravín (bez alkoholických nápojov a tabaku) rástli v priemere o 2,1 percenta mesačne, od apríla do októbra 2023 ceny priemerne klesli, a to o 0,1 percenta mesačne.

„Ceny viac ako 60 percent spotrebného koša potravín aktuálne klesajú a zvyšných 40 percent nerastie rýchlejšie ako 1 percento mesačne (priemer za august až október),“ konštatuje rezort financií.

Domácnosti pritom v prostredí vysokej inflácie obmedzili spotrebu. Reálne tržby v supermarketoch však už v októbri medziročne rástli, čo podľa rezortu financií signalizuje, že dostupnosť a spotreba základných potravín nie je ohrozená.