Nevýhodné nájmy, luxusné autá, či vyššie platy: Kontrola na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR nedopadla najlepšie

Najvyšší kontrolný úrad. Foto: TASR/Martin Baumann

Viactisícové odmeny pre niektorých zamestnancov, nevýhodný nájom priestorov či nákup luxusných vozidiel v športovej výbave – aj to sú nedostatky, ktoré zistili kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pri kontrole na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR. V piatok o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

„Úrad pre územné plánovanie porušil viacero zákonov, napríklad o verejnom obstarávaní, finančnej kontrole a audite či rozpočtových pravidlách. Pri nákupe služobných áut nedodržal nariadenie vlády o výdavkových limitoch a nepostupoval ani v súlade s národnou protikorupčnou politikou,“ uviedol NKÚ.

NKÚ pri kontrole zistil, že pri odmeňovaní zamestnancov absentovali jednoznačne stanovené kritériá. „Nadštandardné a svojvoľné odmeňovanie odhalili napríklad v kancelárii predsedu ÚÚPV, kde jej vedúci štátny zamestnanec dostal v júni 2023 mimoriadnu odmenu vyššiu ako 22 000 eur bez vecného zdôvodnenia. Generálny tajomník úradu získal za dva mesiace roku 2023 odmenu viac ako 11 000 eur,“ zistili kontrolóri. Upozornili tiež na niektoré vysoké platy, ktoré nezodpovedali zaradeniu pracovníka do platovej triedy.

Vlani ÚÚPV uzatvoril 83 dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

Kontrolóri poukázali aj na množstvo dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, ktoré úrad od svojho vzniku uzatvoril. V roku 2022 ich bolo 33, vlani ÚÚPV uzatvoril 83 takýchto dohôd. Ich uzatvorenie podľa NKÚ nedokázal úrad racionálne zdôvodniť. „Ďalšie zistenie poukazuje na nesúlad s Protikorupčnou politikou SR, keď v niektorých mesiacoch pracovala na dohodu osoba v príbuzenskom vzťahu s vedúcim štátnym zamestnancom úradu,“ skonštatoval NKÚ.

Kontrola NKÚ odhalila aj predražené nákupy 13 služobných vozidiel v celkovej cene takmer 510 000 eur. ÚÚPV podľa kontrolórov napríklad nevedel zdôvodniť nákup troch luxusných áut s nadštandardnou doplnkovou výbavou za 233 600 eur. Nevýhodná je podľa kontrolórov aj zmluva o nájme nebytových priestorov v bratislavskej novostavbe za 9,78 milióna eur.

„Dlhodobo vládu upozorňujeme na potrebu zriadiť účelovú štátnu organizáciu, ktorá by zabezpečila efektívnu a hospodárnu správu administratívnych verejných budov. Tá by mala okrem iného na starosti správu nehnuteľností, vďaka čomu by si verejné inštitúcie nemuseli priestory hľadať samy. Neuzatvárali by tak zmluvy často za nevýhodných podmienok, prípadne v drahých súkromných priestoroch,“ doplnila podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.

Nedostatky kontrolóri zistili aj pri spolupráci s Technickou univerzitou Košice (TUKE), kde podľa NKÚ úrad obišiel zákon o verejnom obstarávaní a nevedel vydokladovať použitie vyše ôsmich miliónov eur, ktoré ÚÚPV poskytol univerzite bez vystavenia faktúr.