Komín v areáli Bane Handlová už doslúžil: Postupne ho likvidujú zhora

Komín v areáli Bane Handlová Foto: TASR/Alexandra Moštková

Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) pokračujú s prácami na odstránení komína v povrchovom areáli Bane Handlová. Robia tak po dvoch rokoch od ukončenia ťažby hnedého uhlia v najstaršej hnedouhoľnej bani Slovenska. Stavba s výškou 118 metrov už neslúži svojmu účelu, pracovníci ju likvidujú postupne zhora.

„Pracovníci už zdemolovali vrchný prstenec, ide o najťažšiu prácu na demolácii. Zbúrali už desať metrov z komína. Ostáva nám ešte 108 metrov, z toho 78 metrov sa zbúra ručne, to znamená postupným rozoberaním, kde suť padá do vnútra komína, a potom sa bude vypúšťať. Posledných 30 metrov sa zbúra mechanizovane bagrom,“ opísal v pondelok špecialista pre likvidáciu baní Ján Jankula. Z komína zbúrajú pracovníci dva metre za deň, Jankula tak odhadol, že do konca roka bude stavba minulosťou.

Areál Baňa Handlová s komínom Zdroj: TASR/Alexandra Moštková

Komín firma búra ručne a nevyužíva pritom iné druhy prác, keďže potrebuje ochrániť okolité budovy. Jankula ďalej priblížil, že limitom pri jesennom počasí je pre pracovníkov iba vietor, dážď ani chlad nemá pri demolačných prácach vplyv. Vo výške trávia celý deň.

„Spočiatku sme hľadali rôzne spôsoby využitia a ponechania komína, keď sme však zhodnotili za a proti, tak nám vyšlo, že z pohľadu budúcnosti by pre nás znamenal väčšie nebezpečenstvo. V priestore, ktorý komín atakuje, chceme v budúcnosti využívať nové technológie a tie by boli tým ohrozené,“ vysvetlil Jankula. Súčasný stav komína je podľa neho na hranici životnosti.

Komín HBP v areáli Bane Handlová Zdroj: TASR/Alexandra Moštková

„Povinnosťou ťažobnej spoločnosti je po ukončení ťažby zlikvidovať všetky nepotrebné technológie a budovy, ktoré už nemajú svoje ďalšie využitie. Dva roky po ukončení ťažby v Handlovej sme sa dostali do štádia likvidácie povrchových objektov,“ ozrejmila tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.

Ešte pred samotným búraním si areál podľa nej prešli pracovníci pamiatkového úradu, keďže Baňa Handlová má 114-ročnú históriu ťažby. Tí vytypovali budovy, ktoré je potrebné zachovať z hľadiska zachovania technického dedičstva. „Komín medzi ne nepatrí, nemá zvláštnu architektonickú ani historickú podobu. Ide o industriálnu stavbu z roku 1987, postavili ju v rámci modernizácie teplárne. Komín sa nevyužíva už dve desaťročia,“ priblížila Siváková.

Postupné odstraňovanie komína Zdroj: TASR/Alexandra Moštková

K demolácii komína pristúpili bane na základe harmonogramu uzatvárania baní, ktorý schválila Európska komisia. Suť bane využijú na stabilizáciu svahov na Bani Cigeľ. Budovu banského triediča či bývalej vrátnice chcú vyhlásiť za pamiatky.

„Najväčšou prioritou mesta je zachovanie zamestnateľnosti. Preto by sme boli veľmi radi, aby v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR sa podarilo v areáli urobiť brownfield, dotiahnuť sem zamestnávateľom a splniť tak požiadavky obyvateľov na prácu,“ dodala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.