Dopyt po elektromobiloch minulý týždeň stúpol o desiatky percent

Elektromobil. Foto: unsplash.com/Possessed Photography

Domáci predajcovia nových áut a sprostredkovatelia finančných služieb zaznamenali v minulom týždni v tuzemsku nárast dopytu po elektrických vozidlách v ráde desiatok percent. Dôvodom je spustenie podporného a dotačného programu pre nákup elektromobilov do firiem. Vyplýva to z aktuálnych informácií predajcov.

Spoločnosť Volkswagen Financial Services v prvom týždni od spustenia programu uzavrela zmluvu o financovaní elektromobilu koncernu Volkswagen vrátane žiadosti o dotáciu so 76 zákazníkmi. Najväčší záujem je o model Škoda Enyaq, nasleduje ponuka elektromobilov Volkswagen ID.

„Po vypísaní dotačného programu sme boli pripravení na veľký záujem zákazníkov, ale realita predčila naše očakávania. Zákazníci oceňujú najmä náš úver s nulovým úrokom v celej modelovej palete elektromobilov koncernu VW, ktorá spĺňa dotačnú podmienku ceny do 1,5 milióna Sk bez DPH, a ich bezplatný servis na päť rokov. To je kombinácia, ktorá na trhu doteraz nebola,“uviedol generálny riaditeľ VW Financial Services Vratislav Strašil.

Značka Hyundai ponuku záruky za úver a dotácie až 200.000 Kč na osobný elektromobil ešte podporila vlastnou zľavou až 300.000 korún na skladové elektromobily. Napríklad elektromobil Kona EV Czech Edition tak s dotáciou po zľave vyjde na 623.000 Kč. Výrazného cenového zvýhodnenia sa dočkali aj modely Ioniq 5 a Ioniq 6.

Logo Toyota. Foto: pixabay.com/MatteoSunbreeze

Toyota ponúka v rámci dotačného programu jeden osobný elektrický model a vodíkový voz Mirai, na ktorý je možné čerpať až 250.000 Kč. Značka popri tom prišla so zľavou na obstaranie hybridných vozidiel, ktoré tvoria majoritu jej ponuky. Tú navyše ponúkla aj súkromným záujemcom.

O dotáciu na obstaranie vozidla s bezemisným pohonom (akumulátorové a vodíkové elektrické vozidlá) vrátane neverejnej dopravnej infraštruktúry môžu žiadať malé, stredné aj veľké podniky, ktoré nie sú vlastnené územne správnymi celkami. Dotačný program „Záruka Elektromobility – I. výzva“ je vypísaný na obdobie od marca tohto roku až do 30. septembra 2025, alebo do vyčerpania alokovaných 1,95 miliardy Kč. Členské spoločnosti České leasingové a finančné asociácie (ČLFA) mesačne podľa jej odhadu vďaka programu zabezpečia financovanie zhruba 500 vozidiel.

Prvú priečku medzi elektromobilmi drží Tesla

V Česku predaj elektromobilov vlani vzrástol o 71 percent na 6640 vozidiel. Predaj nových vozidiel sa zvýšil o 44,5 percenta na 40.804 vozidiel. Prvú priečku medzi elektromobilmi drží Tesla, medzi hybridmi vedie Toyota