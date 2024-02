Vláda chystá pre seniorov pomôcku pri nákupoch, inšpiráciu našla u susedov!

Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR

Spotrebitelia by mohli mať k dispozícii nový nástroj, ktorý by im mal uľahčiť nákup základných potravín. Rezort financií totiž pripravuje informačný systém pre obyvateľov, ktorý by porovnával ceny. Jedna zo zaujímavých možností už podľa ministerstva existuje u našich južných susedov a štát by mohol systém odkúpiť.

O pláne vlády inšpirovať sa v Maďarsku hovoril po stredajšom rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický, ktorý začiatkom tohto týždňa diskutoval s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom (obaja Smer-SD) na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o cenách potravín.

„Kolegovia plánujú ísť do Maďarska, kde majú celkom zaujímavý nástroj, ktorým sa porovnávajú ceny viacerých výrobcov jednej kategórie nejakých tovarov, ako sú napríklad základné potraviny – syry, vajíčka, maslo, chlieb a podobne,“ priblížil.

Privítali by ste zavedenie nového nástroja na porovnanie cien potravín? Áno Nie Odoslať odpoveď

S použitím uvedeného nástroja si podľa Kamenického slov spotrebitelia vedia porovnať, v ktorom reťazci je cena daného tovaru najlepšia. „Spotrebitelia, ktorí sú citliví na cenu, napríklad seniori, sa tak môžu rozhodnúť, ktorý tovar si v ktorom obchode zakúpia,“ vysvetlil.

Radi testujete svoje vedomosti?

Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Spomínané porovnania by podľa Kamenického mali byť pomocou pre spotrebiteľov. „Potrebujeme na jeho zavedenie však čas, aby sme systém vedeli pripraviť. Ja by som radšej kúpil takýto nástroj hotový, Maďari ho majú. Bolo by to podľa mňa lacnejšie, ako si vyvíjať vlastný systém, ak existuje vyhovujúci systém v nejakej inej krajine,“ dodal minister financií.