Toto investičné portfólio zarába miliardy dolárov! Aké akcie kupuje jeden z najuznávanejších investorov?

Legendárny Warren Buffett patrí aj v 93 rokoch medzi najuznávanejších investorov a so svojim obrovským majetkom v hodnote 117 miliárd dolárov sa zaraďuje medzi najbohatších ľudí na svete. Azda málokto však vie, že 99 percent svojho majetku získal až po päťdesiatke. Aj napriek pokročilému veku Buffett vo svojej práci pokračuje. Aké akcie sú tak aktuálne v portfóliu spoločnosti Berkshire Hathaway?

Warren Buffett spolu so svojim dlhoročným spolupracovníkom Chaliem Mungerom boli vždy známi skôr ako investori s defenzívnou stratégiou, čo sa v priebehu rokov odzrkadľovalo aj na portfóliu spoločnosti, ktorú spravujú. Berkshire Hathaway sa tak historicky zameriavala na tradičné oblasti ako železnice, bankovníctvo, poisťovníctvo, energetika, jedlo či finančné služby, informuje portál appeconomyinsights.com. Keď sa Buffetta pred viac ako desaťročím spýtali prečo neinvestuje do technológií, odpovedal, že neinvestuje do spoločností, ktorým nerozumie. Teraz však priznáva, že sa v tejto oblasti mýlil.

Spoločnosť Berkshire Hathaway sa pod vedením Buffetta navyše vždy zameriavala na takzvané hodnotové investovanie. Buffett sa tak snažil nájsť akcie, ktoré sú podhodnotené, nakúpiť ich a po raste hodnoty ich so ziskom predať. To sa mu vždy aj darilo. Ako však vyzerá jeho portfólio teraz?

Pre jednu spoločnosť má slabosť

Podľa formulára 13F, ktorý sú inštitucionálni investori spravujúci aktíva v hodnote vyše 100 miliónov dolárov povinní štvrťročne predkladať, malo portfólio Berkshire Hathaway v druhom kvartáli tohto roku hodnotu viac ako 348 miliárd dolárov. Suverénne najväčšie až 51-percentné zastúpenie má v portfóliu americká technologická spoločnosť Apple, ktorú Buffett považuje za najlepšiu firmu v jeho vlastníctve.

O tom, že sa o Apple vyjadruje iba v superlatívoch potvrdil aj v rozhovore pre spravodajskú spoločnosť CNBC. "Ak ste používateľ Applu a niekto vám ponúkne 10 tisíc dolárov, ale iba pod podmienkou, že vám zoberie Iphone a už si nikdy nebudete môcť kúpiť ďalší, nezoberiete to," narážal Buffett na vysokú lojalitu Apple používateľov ešte v roku 2016.

Podstatne nižšie, 9-percentné zastúpenie majú v portfóliu akcie Bank of America, nasleduje poskytovateľ finančných služieb American Express (8%), výrobca nápojov Coca-Cola (7%), energetický gigant Chevron (6%), Occidental Petroleum (4%) a ostatné akcie ako napríklad HP, Visa, KraftHeinz, General Motors či Paramount tvorili dokopy 17-percentný podiel.

Koľko takéto portfólio zarába?

Faktom je, že Berkshire Hathaway nie zameraná iba čisto na portfóliové investície. Súčasťou holdingu je totiž aj viacero plne vlastnených spoločností, ktoré Buffettova spoločnosť ovláda a riadi. Ide o desiatky menších či väčších spoločností od finančného sektora, cez výrobné podniky, až po maloobchodný predaj. Pravdou však zároveň je, že drvivú väčšinu ziskov holdingu v druhom štvrťroku generovali práve ich investície z akciového portfólia popísaného vyššie. A ide o poriadne veľkú sumu.

Ako ukazuje diagram vyššie, vlastnené a ovládané podniky v druhom štvrťroku tohto roka vygenerovali výnosy cez 92 miliárd dolárov a ich zisk dosiahol 11,4 miliardy dolárov. Výnosy z investičného portfólia Berkshire Hathaway však podľa štatistík webu appeconomyinsights.com dosiahli až neuveriteľných 33,1 miliardy dolárov. Postarali sa tak o podstatnú časť celkového zisku spoločnosti, ktorý po zdanení dosiahol vyše 36 miliárd amerických dolárov.