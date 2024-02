Striebro podľa analytikov čaká úspešný rok, cena môže vzrásť na 10-ročné maximum

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Scottsdale Mint

Tento rok by mohol byť pre striebro výnimočný a jeho cena by mohla vzrásť až na najvyššiu úroveň za desať rokov. Pomôže mu hlavne vysoký dopyt. Serveru spravodajskej televízie CNBC to povedal riaditeľ odvetvového zväzu Silver Institute Michael DiRienzo. Striebro sa používa na priemyselné účely, najmä pri výrobe automobilov, solárnych panelov a elektroniky, a na výrobu šperkov.

Podľa nedávneho odhadu Silver Institute má dopyt po striebre tento rok stúpnuť na 1,2 miliardy uncí, čo bude druhý najvyšší údaj v histórii. Silver Institute je nezisková medzinárodná asociácia zahŕňajúca rôznych členov v odvetví striebra.

„Myslíme si, že striebro bude mať skvelý rok, najmä čo sa týka dopytu,“ povedal DiRienzo. Očakáva, že cena sa zvýši až na 30 USD za troyskú uncu (31,1 gramu). To by bola podľa údajov agentúry LSEG najvyššia hodnota za desať rokov. Teraz sa cena striebra pohybuje nad 22 USD za uncu a nad 30 USD za uncu bola naposledy vo februári 2013.

Dopyt po striebre na priemyselné využitie sa má tento rok zvýšiť o štyri percentá na nový rekord. V súlade s trendom minulých rokov zostanú hlavnými ťahúňmi rastu fotovoltaický a automobilový priemysel. Oživenie dopytu sa čaká aj s odvetvím spotrebnej elektroniky vďaka zavádzaniu aplikácií súvisiacich s umelou inteligenciou.

Dopyt po šperkoch sa má zvýšiť o šesť percent

Dopyt po šperkoch sa má zvýšiť o šesť percent. Hlavný podiel na tom bude mať India. Celosvetový dopyt po striebornom tovare, teda napríklad príboroch a dekoratívnych predmetoch, sa má zvýšiť o deväť percent.

Cena striebra, podobne ako zlata, má tendenciu klesať, keď sa zvyšujú úrokové sadzby. Prostredie vyšších úrokových sadzieb znižuje záujem o striebro a zlato, pretože drahé kovy nevyplácajú úroky a sú tak menej atraktívne v porovnaní s alternatívnymi investíciami, ako sú dlhopisy.

Striebro je citlivejšie na ekonomické zmeny a kolísavejšie než zlato

Vzhľadom na rozsiahle priemyselné využitie striebra je vývoj jeho ceny úzko spätý so zdravím celej ekonomiky alebo obchodným cyklom. Ceny zlata zas zvyčajne rastú v časoch ekonomickej slabosti alebo neistoty. Striebro je tak citlivejšie na ekonomické zmeny a kolísavejšie než zlato. Má tendenciu svojím výkonom prekonávať zlato v období silnej hospodárskej expanzie, v čase ekonomického napätia však jeho výkon za zlatom zaostáva.

DiRienzo sa teraz domnieva, že striebro by tento rok mohlo svojím výkonom prekonať zlato, a to najmä ak centrálna banka USA (Fed) začne znižovať úrokové sadzby. Podobne sa vyjadril aj riaditeľ spoločnosti Wheaton Precious Metals Randy Smallwood. Ten sa dokonca domnieva, že striebro by mohlo prekonať hranicu až 50 USD za uncu, ale až po tom, ako sa cena zlata dostane cez 2200 USD za uncu. V súčasnosti sa cena zlata pohybuje na úrovni 2034 USD za uncu.