Turecko rokuje s čínskymi firmami o továrni na elektromobily

Foto: unsplash.com/Tarik Haiga

Turecko dosiahlo pokrok na rokovaniach s čínskymi výrobcami elektrických áut BYD a Chery Automobile o investíciách do továrne v krajine. Uviedol to v piatok minister priemyslu Mehmet Fatih Kacir v rozhovore pre Bloomberg News.

K pokroku došlo v čase, keď Európska komisia vyšetruje, či plne elektrické autá vyrobené v Číne dostávajú dotácie. To by znamenalo zavedenie ciel na ich dovoz do európskeho bloku.

„Radi by sme rozhovory ukončili čo najskôr. S oboma sme prešli dlhú cestu,“ citovala agentúra Bloomberg Kacira s tým, že prebiehajú aj separátne rokovania s čínskymi spoločnosťami SAIC Motor a Great Wall Motor.

BYD, Chery a Great Wall Motor zatiaľ nereagovali na žiadosť Reuters o komentár. So SAIC sa agentúre nepodarilo skontaktovať.

„Globálne značky majú značný záujem o výrobu elektromobilov v Turecku. Členstvo Turecka v colnej únii Európskej únie je stále veľkou výhodou pre mnohé svetové značky,“ povedal už predtým Kacir.

Turecko v roku 2023 zaviedlo clo vo výške 40 % na dovoz elektrických vozidiel z Číny.