Šoubiznis v astronomických sumách: Americká popová hviezda sa dostala do klubu miliardárov! (video)

VIDEO Americká speváčka Taylor Swift (vľavo) na zápase ligy amerického futbalu NFL. Foto: SITA/AP

Americká speváčka Taylor Swift má za sebou jedno z najúspešnejších období svojej kariéry. Počas tohto roka nielenže absolvovala celosvetové koncertné turné Eras, za ktoré si pripísala niekoľko rekordov, ale taktiež sa do amerických kín dostal jej prvý celovečerný film. To však ani zďaleka nie je všetko. Podľa najnovších informácií sa speváčka dostala do klubu miliardárov.

Podľa analýzy spoločnosti Bloomberg, ktorá spravuje index Bloomberg Billionaires, sa aktuálna hodnota majetku Taylor Swift pohybuje na úrovni 1,1 miliardy dolárov. Vďačiť za to môže najmä veľmi úspešnému turné Eras, ktoré vypredávalo štadióny po celom svete. Speváčka sa tak stala jednou z mála osobností, ktorá dosiahla status miliardárky iba vďaka svojej hudbe a z nej plynúcich príjmov, píše portál cnn.com.

Taylor Swift však nezabodovala iba na preplnených štadiónoch. Iba nedávno sa do amerických a kanadských kín dostal celovečerný koncertný film s názvom Taylor Swift: The Eras tour. Ten iba počas otváracieho víkendu zarobil asi 96 miliónov dolárov, čo z neho robí najlepšie zarábajúci koncertný film v americkej histórii.

Najzárobkovejšie turné

Podľa výsledkov augustového prieskumu spoločnosti QuestionPro, ktoré priniesla stanica CNN, by koncertné turné Eras mohlo iba na predaji vstupeniek v Severnej Amerike zarobiť viac ako 2,2 miliardy amerických dolárov. To by znamenalo, že koncertná šnúra Taylor Swift by bola vôbec najzárobkovejším turné v histórii. V týchto príjmoch sú zahrnuté koncerty, ktoré už boli odohrané počas tohto roku, ako aj druhá časť turné, ktorá sa uskutoční v budúcom roku.

To, že Taylor Swift nie je iba hudobným fenoménom ale aj osobnosť s obrovskou ekonomickou silou dokazuje aj fakt, že podľa Kalifornského úradu pre prácu a ekonomiku prinieslo šesť koncertov v Los Angeles mestu neuveriteľných 320 miliónov dolárov. Počas týchto šiestich dní sa v meste rapídne zvýšil počet cestujúcich vo verejnej doprave ale taktiež masívne narástla obsadenosť hotelov.

O veľkej oddanosti Swifties, ako nazývajú fanúšikov speváčky, svedčí aj meranie jedného z amerických seizmológov. Ten počas koncertu v Seattli zaznamenal seizmickú aktivitu rovnajúcu sa zemetraseniu s magnitúdou 2,3 stupňa. Popularita Taylor Swift sa však ukázala aj mimo hudobnej sféry. Podľa portálu TickPick, ktorý sa špecializuje na predaj vstupeniek, sa potom čo speváčka ohlásila záujem o účasť na zápase amerického futbalu v Kansas City zvýšili ceny lístkov o viac ako 40 percent.

Klub hudobníkov miliardárov sa rozrastá

V exkluzívnom klube hudobníkov miliardárov Taylor Swift nie je sama. Podľa magazínu Forbes sa v roku 2021 stala miliardárkou aj speváčka z exotického Barbadosu Rihanna. Značná časť z jej astronomických príjmov však nepochádza z hudby ale z módneho impéria. To vybudovala na značke makeupu Fenty Beauty a na rade spodnej bielizne Savage X Fenty. Medzi miliardárov patrí aj manželská dvojica Jay-Z a Beyoncé, ktorá sa okrem hudby venuje aj ďalším obchodným činnostiam.