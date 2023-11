Smutná správa z finančného sveta: Zomrel jeden z najuznávanejších svetových investorov!

Charlie Munger (vľavo) v spoločnosti dlhoročného obchodného partnera Warrena Buffetta. Foto: SITA/AP

Vo veku úctyhodných 99 rokov zomrel jeden z najuznávanejších investorov vôbec, pravá ruka Warrena Buffetta, Charlie Munger.

Správa o úmrtí Charlieho Mungera obletela svetové médiá v utorok večer nášho času. Dlhoročný partner veštca z Omahy Warrena Buffetta v ich spoločnom podniku Berkshire Hathaway podľa oficiálnej správy spoločnosti zomrel pokojne v utorok ráno miestneho času v kalifornskej nemocnici. „Berkshire Hathaway by nebolo možné vybudovať do súčasného stavu bez Charlieho inšpirácie, múdrosti a účasti,“ uviedol vo zverejnenom vyhlásení Buffett.

Munger bol podpredsedom predstavenstva spoločnosti Berkshire Hathaway. Taktiež pôsobil ako právnik v oblasti nehnuteľností, predseda predstavenstva mediálnej spoločnosti Daily Journal Corp., člen predstavenstva spoločnosti Costco. Bol taktiež filantropom a architektom. Magazín Forbes aktuálne odhaduje Mungerov majetok na 2,6 miliardy dolárov.

Charles Thomas Munger sa narodil v Omahe 1. januára 1924. Ako pripomína web cnbc.com, jeho otec Alfred bol právnik a jeho matka Florence bola z bohatej rodiny. Zaujímavosťou je, že podobne ako Warren Buffett aj Munger v mladosti pracoval v obchode s potravinami Buffettovho starého otca, no ako obchodní partneri sa stretli až po rokoch.

Od práva k investíciám

V 17 rokoch odišiel z Omahy na University of Michigan, no o dva roky neskôr, v roku 1943 počas druhej svetovej vojny, narukoval do armádneho leteckého zboru. Napokon ukončil štúdium práva už na Hardvardskej právnickej fakulte v roku 1948.

V Kalifornii potom vykonával právnu prax v oblasti nehnuteľností a neskôr v roku 1962 založil advokátsku kanceláriu Munger, Tolles & Olson a zameral sa na riadenie investícií v hedžovom fonde Wheeler, Munger & Co. Tento fond zatvoril v roku 1975 a o tri roky neskôr sa stal podpredsedom predstavenstva Berkshire Hathaway. Spoločnosť je dodnes v investorskom svete obdivovaná za enormné výnosy, ktoré počas svojho dlhoročného pôsobenia dosiahla.

Ku koncu života sa však v médiách objavoval čoraz viac aj kvôli svojim kontroverzným názorom. Ako pripomína web cnn.com, Munger napríklad často chválil čínsku komunistickú vládu, ktorú západné krajiny kritizovali za porušovanie ľudských práv.