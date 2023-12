Slovensko pyká za deravý rozpočet: Prvá agentúra nám zhoršila rating, nepresvedčila ju ani plánovaná konsolidácia!

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický. Foto: TASR

Kým prvé dve renomované ratingové agentúry sa nad stavom slovenských verejných financií ešte zľutovali, tretia bola nekompromisná. Agentúra Fitch úverový rating Slovenska rovno zhoršila na najnižšiu úroveň od roku 2004.

Zhoršenie úverového ratingu agentúrou Fitch z pôvodnej úrovne A s negatívnym výhľadom na A- so stabilným výhľadom podľa ministerstva financií odráža zhoršenie stavu verejných financií počas predchádzajúcich mesiacov. Rovnako agentúra vníma výrazný nárast verejného dlhu.

Jedna z trojky renomovaných ratingových agentúr však už eviduje aj zamýšľané kroky nového vládneho kabinetu. Hoci dočasná úradnícka vláda podľa nej predložila rozpočtový plán založený na scenári bez zmeny politiky, ktorý ukazuje nárast deficitu na 6,5 percenta hrubého domáceho produktu v roku 2024 a 6,9 percenta výkonu ekonomiky v roku 2025 s následným poklesom na 6,6 percenta hrubého domáceho produktu, nová koaličná vláda má do konca roka zrevidovať zákon o rozpočte na rok 2024.

„Nedávno predstavila fiškálny balík v hodnote takmer 2 miliardy eur, čo by bolo v súlade so sľubmi s predvolebnej kampane o konsolidácii 0,5 percentuálneho bodu v roku 2024,“ cituje agentúru FitchRatings rezort financií.

Ako však dodáva Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ministerstvo zrejme o stabilizácii verejných financií agentúru Fitch svojimi plánmi príliš nepresvedčilo. „Očakáva, že vláda touto konsolidáciou nedokáže v priebehu najbližších rokov stabilizovať dlh, ktorý tak podľa ich predpokladov prekoná hranicu 65 percent hrubého domáceho produktu do roku 2027,“ konštatuje rozpočtová rada, podľa ktorej ide o zhoršenie ratingu Fitch na najnižšiu úroveň za takmer posledných dvadsať rokov od roku 2004.

Agentúra ďalej pritom podľa rozpočtovej rady upozorňuje aj štrukturálne výzvy, ktorým bude ešte navyše Slovensko čeliť. Tými sú predovšetkým klesajúca produktivita práce, jednostranná orientácia ekonomiky, nedostatok investícií mimo automobilový priemysel, či politická nestabilita. Aktuálne zhoršenie ratingu by pritom nemuselo byť v blízkej budúcnosti poslednou negatívnou správou zo strany agentúry Fitch.

"V prípade zavádzania ďalších opatrení na strane výdavkov, resp. pristupovania ku krokom, ktoré by mohli viesť ku oslabeniu ekonomického rastu, konkurencieschopnosti krajiny či jej investičnej atraktivity, výrazného zhoršovania kvality vládnutia vrátane možného zhoršenia vzťahov voči Európskej únii a/alebo poškodenia dôveryhodnosti hospodárskej politiky, by mohla pristúpiť ku ďalšiemu zhoršeniu ratingového hodnotenia Slovenska," opisuje hodnotenie agentúry RRZ.

Pre opätovné zvýšenie ratingu by mala rozpočtová politika podľa rozpočtovej rady zaručiť postupný pokles dlhu v strednodobom horizonte, zvýšiť kvalitu vládnutia, ako aj zlepšiť výhľad ekonomiky, napríklad pomocou nárastu produktivity a diverzifikáciou ekonomiky.

Mierny rast hospodárstva

Agentúra Fitch pritom vo svojom aktuálnom hodnotení zachováva svoju prognózu mierneho rastu hrubého domáceho produktu Slovenska v roku 2023 o 1,3 percenta, čo je síce pod „A“ mediánom 2,0 percenta, ale na druhej strane nad priemerom eurozóny, uvádza ministerstvo financií. Dôvodom je najmä rast verejných investícií z fondov EÚ a silného zahraničného obchodu. FitchRatings v rokoch 2024 a 2025 očakáva postupné zrýchľovanie hospodárskeho rastu, keďže očakáva zvýšenie súkromnej spotreby, ktorá bude podporená rastom reálnych miezd.

Agentúra tiež predpokladá stabilné investície podporené čerpaním fondov Európskej únie a financií z Plánu obnovy a odolnosti. Analytici očakávajú rast HDP na úrovni 2,3 percenta v roku 2024 a 2,8 percenta v roku 2025.

Ratingové agentúry pritom všeobecne čakajú na to, čo nová slovenská vláda urobí s verejnými financiami. Upozornili už na to vo svojom hodnotení aj ďalšie dve ratingové agentúry zo silnej trojky Moody's a Standard & Poor's. Hoci obe agentúry v novembri potvrdili Slovensku úverový rating na predchádzajúcej úrovni, obe svorne upozorňovali na to, ako sa slovenský kabinet vysporiada so slovenským rozpočtom.

Zníženie pod dvoch potvrdeniach

Ako prvá potvrdila po voľbách Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom v novembri tohto roka agentúra Standard & Poor's. Aj ona vo svojom hodnotení však potvrdila očakávanie znižovania vysokého deficitu verejných financií.

Následne rovnako v novembri potvrdila Slovensku rating aj Moody's na úrovni A2 s negatívnym výhľadom. Podľa ministra financií tak však urobila iba v očakávaniach ďalších parametrov rozpočtu na budúci rok a tak bola vo svojich hodnoteniach opatrná. Každopádne, skutočnú odpoveď na dôveru v konsolidačnú politiku novej vlády dajú až finančné trhy podľa skutočného záujmu a ceny za financovanie slovenského štátneho dlhu v nasledujúcich mesiacoch.