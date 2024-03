Slovenské domácnosti minú na veľkonočné prípravy najčastejšie do 100 eur

Veľkonočné kraslice. Foto: pixabay.com/jackmac34

Slovenské domácnosti minú na veľkonočné nákupy potravín, občerstvenie a výslužky pre šibačov najčastejšie od 51 do 100 eur. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, podľa ktorého takúto sumu minie na sviatočné pohostenie približne tretina slovenských domácností (32 %). Vyše polovica opýtaných žien (57 %) pritom považuje prežívanie slovenských veľkonočných sviatkov za zbytočné míňanie peňazí a radšej by túto sumu využili iným spôsobom.

„Pohostenie a k tomu výslužky, Veľká noc našincov môže vyjsť aj celkom draho. Najväčšia skupina ľudí – tretina zo všetkých opýtaných – minie na nákup potravín, prípravu občerstvenia a výslužky šibačom od 51 do 100 eur. Približne 20 % našincov minie 101 až 150 eur a necelých 11 % nakúpi za sumu za viac ako 150 eur,“ priblížila 365.bank. Hoci je Veľká noc na Slovensku spojená s dodržiavaním tradícií, väčšina žien sa pri týchto zvykoch necíti komfortne (72 %).

Z prieskumu vyplynulo, že 53 % žien by najradšej tradíciu s oblievaním a šibaním zrušila, vyše štvrtina ju dodržiava len kvôli deťom. Pre takmer polovicu opýtaných žien a 37 % mužov je Veľká noc spojená so zhonom kvôli nákupom, upratovaniu a prípravám. Do príprav spojených s veľkonočnými sviatkami sa podľa prieskumu zapája len 30 % mužov. Až 60 % opýtaných mužov priznalo, že so sviatočnými prípravami nepomáha alebo ak áno, tak v menšej miere ako partnerka. „V slovenských domácnostiach sa aj na Veľkú noc prejavujú mužsko-ženské stereotypy.

Neplatená práca, v ktorej práve ženy dominujú a uskutočňujú až trojnásobne vyšší podiel ako muži, sa tak prejavuje aj počas týchto sviatkov. Namiesto toho, aby si počas voľných dní trošku oddýchli a využili nejaký čas aj pre seba, upratujú, plánujú, nakupujú a varia. Až 70 % žien a len tretina mužov zabezpečuje väčšinu potrebných aktivít súvisiacich so sviatkami,“ uviedla vedúca PR v 365.bank Linda Valko Gáliková.

Súčasťou väčšiny výslužiek šibačov sú peniaze, len tretina opýtaných peniaze nedáva vôbec. Najviac žien dáva deťom do desať eur na jedného šibača. Výslužku od 11 do 20 eur je ochotných dať 13 % opýtaných žien, necelých päť percent dáva aj vyššiu sumu. „Deti si môžu po tom, čo navštívia viacero domácností, ‚vyšibať‘ aj celkom slušné sumy peňazí. To vytvára priestor pre rodičov učiť ich, ako s nimi správne hospodáriť,“ doplnila Valko Gáliková.