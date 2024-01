Slovenská ekonomika je v ohrození! Potopí nás potácajúci sa „chorý muž Európy“?

Hmla nad finančným centrom Nemecka vo Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Zlý stav nemeckého hospodárstva, kvôli ktorému je krajina často označovaná ako „chorý muž Európy“, ohrozuje stredoeurópske ekonomiky závislé od exportu. Tie sa stále spamätávajú z jedného z najhorších inflačných skokov na svete v dôsledku covidovej pandémie. Úzke obchodné väzby s Nemeckom a s jeho kedysi mohutným automobilovým priemyslom pritom boli pre región po páde komunizmu roky prínosom. Teraz sú ale spomalením rastu najviac ohrozené ekonomiky Česka a Maďarska, ale tiež ekonomika Slovenska, uvádza vo svojej analýze agentúra Reuters.

Niektoré spoločnosti, ktoré sú závislé od väzieb s Nemeckom, sa už teraz snažia preniknúť hlbšie na ďalšie zahraničné trhy a rozšíriť svoje aktivity do odvetví, ako je obrana. Dúfajú, že tak zmiernia dopady útlmu svojho veľkého partnera, ktorému hrozí ďalší rok recesie.

Tieto snahy však prichádzajú v čase veľkej geopolitickej neistoty, keď trvá vojna na Ukrajine a konflikt na Blízkom východe a na vzostupe je aj protekcionizmus. Napriek presunu do obranného sektora by tak všetky tieto faktory spolu mohli úsilie firiem v regióne zabrzdiť.

„Narušenie ekonomiky najvýznamnejšieho obchodného partnera regiónu a pretrvávajúci útlm v automobilovom sektore predstavujú pre región strednej a východnej Európy ďalšie riziká hospodárskeho útlmu,“ povedala agentúre Reuters riaditeľka ekonomického výskumu v spoločnosti Moody’s Analytics Dawn Hollandová.

Problémy spôsobuje aj rýchly rast cien

Prudký nárast inflácie v strednej Európe, ktorý v minulom roku v Maďarsku dosiahol 25 percent, prinútil centrálne banky zvýšiť náklady na pôžičky na najvyššiu úroveň za posledných 20 rokov. Česi zažívajú najtrvalejší pokles reálnych miezd, ktorý trvá už osem štvrťrokov po sebe.

Podľa nemeckej centrálnej banky mali nemecké podniky v strednej Európe v roku 2021 ročný obrat približne 250 miliárd eur. Priamo zamestnávali asi jeden milión ľudí a mnoho ďalších prostredníctvom dodávateľov.

Od Nemecka je závislá tretina českého a štvrtina maďarského vývozu. Slovensko do Nemecka podľa výpočtu spoločnosti S&P Global posiela pätinu svojho exportu. Poľsko sa považuje za menej ohrozené vďaka sile svojej diverzifikovanejšej domácej ekonomiky. Jeho vývoz je menej závislý od výroby automobilov.

Najlepším scenárom pre väčšinu firiem oslovených agentúrou Reuters by tento rok bola stagnácia obratu. Niektoré však nevylúčili ani pokles tržieb a možné prepúšťanie.

Maďarská spoločnosť DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft vyrába oceľové konštrukcie, zvárané komponenty a stroje na zákazku. Na základe spätnej väzby od zákazníkov plánovala rozšírenie kapacity o 50 percent, aby uspokojila očakávaný rast dopytu v priebehu troch rokov od roku 2023 do roku 2025.

"Tento (vyšší) dopyt zmizol," povedal agentúre Reuters Tamás Tornai, ktorý je výkonným riaditeľom holdingu, ktorý DGA ovláda. Aj napriek tomu DGA investuje ďalších 2,5 miliardy forintov, aby mohla obsluhovať rýchlo rastúci obranný priemysel.

Nástup elektromobility

Nemecký automobilový priemysel sa potýka nielen so slabým predajom na americkom a európskom trhu, ale aj s ďalšími prekážkami, od vysokých cien energií až po celosvetový prechod na elektromobily. Ten núti prehodnotiť budúcnosť spaľovacích motorov.

Maďarsko sa v strednej Európe postavilo do čela snáh prilákať investície do výroby batérií a elektromobilov z Číny. Zaujalo pozíciu miesta, kde sa stretávajú východní a západní investori.

"V automobilovom sektore dochádza k veľmi silnému poklesu dopytu, ktorý je spôsobený infláciou, úrokovými sadzbami a ekonomickou neistotou, čo takmer vymazalo súkromných kupcov z trhu," uviedol manažér pre rozvoj podnikania v spoločnosti Alap Group Tamás Mogyorósi. Jeho spoločnosť, ktorá poskytuje služby v oblasti riadenia kvality a ďalšie služby pre klientov z automobilového, leteckého a elektronického sektora, sa podľa neho snaží vykompenzovať pokles na západoeurópskych trhoch nárastom zákaziek od ázijských klientov.

Podpredseda Asociácie exportérov ČR Otto Daněk uviedol, že od druhej polovice roka 2023 dochádza v sektore k prudkému ochladeniu v dôsledku slabého vývoja v Nemecku.

"Relatívne malý pokles dopytu z tohto teritória má výrazný dopad na celý exportný segment," povedal Daněk, ktorý vlastní spoločnosť Atas Elektromotory Náchod, ktorá vyrába malé elektromotory. "Hľadáme nové trhy, skôr v Európe... ale takýto výpadok nemožno nahradiť o pol roka," dodal.

Pokles dopytu má negatívne dopady

Maďarská spoločnosť Agrikon KAM, ktorá vyrába súčiastky pre poľnohospodárske stroje a obsluhuje prevažne nemeckých zákazníkov, predpokladá v tomto roku desaťpercentný pokles tržieb, čo by mohlo viesť k päť až desaťpercentnému poklesu počtu zamestnancov do polovice roka. Prípadný nárast predaja do Spojených štátov podľa nej plne nevyváži útlm v Európe.

Podľa ratingových agentúr by tieto problémy mohli skomplikovať snahy o obmedzenie rozpočtových deficitov, ktoré podľa spoločnosti S&P Global zostanú v tomto roku v stredoeurópskom regióne z historického hľadiska mimoriadne vysoké.

"Dlhodobejší útlm v Nemecku je jedným z hlavných rizík, ktoré vidíme pre strednú a východnú Európu," uviedla riaditeľka a vedúca analytička pre CEE& CIS Sovereign Ratings v S&P Global Karen Vartapetovová. "Mohlo by to zaťažiť strednodobý rast v strednej a východnej Európe a ďalej podkopať plány fiškálnej konsolidácie, ktoré sa už teraz javia ako náročná úloha," dodala analytička.